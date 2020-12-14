RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10182101831018410185

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 105
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 811
З нами з: 26.11.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:43

  hume написав:
  xio13 написав:Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))

П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?

О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.

сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???
Прохожий
 
Повідомлень: 12766
З нами з: 05.06.13
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:48

  Прохожий написав:
  hume написав:
  xio13 написав:Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))

П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?

О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.

сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???


-50% никто не скидывает, ждут когда надо будет скинуть -90%. И там надо будет брать .
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4727
З нами з: 22.12.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10182101831018410185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2289, 2290, 2291
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22908 10688338
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 сер, 2022 15:20
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4892477
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (180)
07.08.2022 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.