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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 21:43
Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?
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beee
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:43
hume написав: xio13 написав:
Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных
.
сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???
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Прохожий
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:48
Прохожий написав: hume написав: xio13 написав:
Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных
.
сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???
-50% никто не скидывает, ждут когда надо будет скинуть -90%. И там надо будет брать .
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proftpd66
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_Klim
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