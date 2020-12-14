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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10183101841018510186>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 105
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:43

  hume написав:
  xio13 написав:Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))

П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?

О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.

сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:48

  Прохожий написав:
  hume написав:
  xio13 написав:Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))

П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?

О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.

сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???


-50% никто не скидывает, ждут когда надо будет скинуть -90%. И там надо будет брать .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:58

Модерация присутствует на форуме???

  rjkz написав:Мой покойный ныне (от ковида, которого в Украине не видят в упор) друг

дай угадаю
не хотел вакцинироваться ибо чипы и т.д...
короче ЗАВЯЗЫВАЙ ФЛУДИТЬ!!!
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати. И куда ехать, если в ноябре везде локдаун. Все родственники в Польше с ковидом

В Україні фіксують різке збільшення кількості інфікувань та смертей від коронавірусу

Значне збільшення кількості хворих спостерігається одразу в кількох областях.

▪️На Буковині за місяць виявили вдвічі більше пацієнтів, ніж на початку літа.

▪️А на Дніпропетровщині захворюваність зросла на 20% лише за останній тиждень.

Спалах коронавірусу епідеміологи пов'язують з циркуляцією трьох штамів Омікрону, зокрема нового – ВА.5.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:01

  beee написав:Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?


по чем вы снимаете в RiverStone ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:02

  beee написав:Кстати. И куда ехать, если в ноябре везде локдаун. Все родственники в Польше с ковидом

В Україні фіксують різке збільшення кількості інфікувань та смертей від коронавірусу

Значне збільшення кількості хворих спостерігається одразу в кількох областях.

▪️На Буковині за місяць виявили вдвічі більше пацієнтів, ніж на початку літа.

▪️А на Дніпропетровщині захворюваність зросла на 20% лише за останній тиждень.

Спалах коронавірусу епідеміологи пов'язують з циркуляцією трьох штамів Омікрону, зокрема нового – ВА.5.

пора шпокатися жижою, а потім мавпочка прийде, порядок наведе
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:18

  proftpd66 написав:
  beee написав:Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?


по чем вы снимаете в RiverStone ?


Хз. Я не снимаю. Да и оболонь не моё
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:21

  flyman написав:
  beee написав:Кстати. И куда ехать, если в ноябре везде локдаун. Все родственники в Польше с ковидом

В Україні фіксують різке збільшення кількості інфікувань та смертей від коронавірусу

Значне збільшення кількості хворих спостерігається одразу в кількох областях.

▪️На Буковині за місяць виявили вдвічі більше пацієнтів, ніж на початку літа.

▪️А на Дніпропетровщині захворюваність зросла на 20% лише за останній тиждень.

Спалах коронавірусу епідеміологи пов'язують з циркуляцією трьох штамів Омікрону, зокрема нового – ВА.5.

пора шпокатися жижою, а потім мавпочка прийде, порядок наведе

Аборигени не правильно прочитали інструкцію. Треба було шпокать жижу, а не мавпу
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:44

  Прохожий написав:сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???

Редкий адекватный пост с твоей стороны. Мой совет. Сиди и жди. Не один ты такой. https://finance.yahoo.com/news/blackstone-preparing-record-50-billion-120000092.html
Сейчас все сидят и ждут :)
Понаехал
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