Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.
сижу жду 20 пачек на кармане никуа достойного -50% нет чё делать? дадите наводку на реальный объект???
xio13 написав:Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.
сижу жду 20 пачек на кармане никуа достойного -50% нет чё делать? дадите наводку на реальный объект???
-50% никто не скидывает, ждут когда надо будет скинуть -90%. И там надо будет брать .