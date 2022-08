Додано: Нед 07 сер, 2022 22:51

Понаехал написав: Прохожий написав: сижу

жду

20 пачек на кармане

никуа достойного -50% нет

чё делать?

Редкий адекватный пост с твоей стороны. Мой совет. Сиди и жди. Не один ты такой. https://finance.yahoo.com/news/blackstone-preparing-record-50-billion-120000092.html

Сейчас все сидят и ждут

The gross rental yield for a typical New York apartment is just 2.9%. The dividend yield on residential REITs is also mediocre.А скільки Т-білс ?Name Coupon YieldGT2:GOV 2 Year 3.00 3.23%GT5:GOV 5 Year 2.75 2.96%GT10:GOV 10 Year 2.88 2.83%GT30:GOV 30 Year 2.88 3.07%В укробанках пічаль-пічаль на валютодепо. А якщо врахувати ще ризики...