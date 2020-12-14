RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10184101851018610187>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 105
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:46

не бачу падіння на оКРЖН

  beee написав: Аборигени не правильно прочитали інструкцію. Треба було шпокать жижу, а не мавпу

Зайшов на олх за дешевими кавалірками в передмісті.
І що я бачу, яма котловану 24000 грн. м2 при 100% опліті.
Це при тому, що у 2019 подібне можна було проінвестувати 14000 грн. м2 (ось-ось мають здати, стоїть готове з весни, тільки трохи вибило скла при обстрілах, планували здати в квітні, але перенесли на осінь).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29420
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:51

  Понаехал написав:
  Прохожий написав:сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???

Редкий адекватный пост с твоей стороны. Мой совет. Сиди и жди. Не один ты такой. https://finance.yahoo.com/news/blackstone-preparing-record-50-billion-120000092.html
Сейчас все сидят и ждут :)


The gross rental yield for a typical New York apartment is just 2.9%. The dividend yield on residential REITs is also mediocre.

А скільки Т-білс ?
Name Coupon Yield
GT2:GOV 2 Year 3.00 3.23%
GT5:GOV 5 Year 2.75 2.96%
GT10:GOV 10 Year 2.88 2.83%
GT30:GOV 30 Year 2.88 3.07%

В укробанках пічаль-пічаль на валютодепо. А якщо врахувати ще ризики...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29420
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:53

  beee написав:
  proftpd66 написав:
  beee написав:Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?


по чем вы снимаете в RiverStone ?


Хз. Я не снимаю. Да и оболонь не моё


ЖК RiverStone Это осокорки.

Вы на ПОХе живете?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4729
З нами з: 22.12.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 06:12

  Прохожий написав:
  hume написав:
  xio13 написав:Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))

П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?

О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.

сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???

Вам пече?
Ціни будуть падати ще 3-4 роки, мінімум.
Буде -50%, а на преміум сегмент - і -75%.
Тільки не завтра.
І не через півроку
І навіть не через рік.
Після 2014, після окупації Криму і початку війни на Донбасі - ціни Кржн мінімізувались в 2017 (первинка) та 2018 (вторинка).
Первинка (ширпотреб) впала до рівня 23000-30000 дол. за квартиру, і малометражна вторинка зменшилась до цього рівня.

Зараз втрати економіки, території і населення - набагато, набагато гірші. Треба подякувати зеленій звіздобратії та слугам. Ну і 74% мутрого нароту захотіло реалізувати кіношних хероїв у реальність.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 сер, 2022 07:16, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22944
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 06:17

  proftpd66 написав:
  beee написав:Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?


по чем вы снимаете в RiverStone ?

Так, та людина явно живе в оренді і не має свого житла в Києві. Чоботяр без чобіт)))
Проте агресивно рекомендує всім купити швабри, тому що на ринку пожежа, полум'я охопило 20% території , і швабри "будуть дорожчати"!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22944
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:41

  Frant написав:
  proftpd66 написав:
  beee написав:Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?


по чем вы снимаете в RiverStone ?

Так, та людина явно живе в оренді і не має свого житла в Києві. Чоботяр без чобіт)))

Не факт что даже в аренде. Может просто на текущем объекте. Поэтому окончание ремонта в ЯГ и сдача ключей хозяину приведет к поиску нового места жительства
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 812
З нами з: 28.04.20
Подякував: 493 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:51

  flyman написав:
  beee написав: Аборигени не правильно прочитали інструкцію. Треба було шпокать жижу, а не мавпу

Зайшов на олх за дешевими кавалірками в передмісті.
І що я бачу, яма котловану 24000 грн. м2 при 100% опліті.
Це при тому, що у 2019 подібне можна було проінвестувати 14000 грн. м2 (ось-ось мають здати, стоїть готове з весни, тільки трохи вибило скла при обстрілах, планували здати в квітні, але перенесли на осінь).

Стройки заморожены. Несколько лет будут распродавать замороженные недострои, а потом возникнет вакуум. А ещё государство выкупит +/- 100 тыс квартир для погорельцев перед выборами.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14312
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:53

  beee написав:
  proftpd66 написав:
  beee написав:Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?

по чем вы снимаете в RiverStone ?


Хз. Я не снимаю. Да и оболонь не моё


ЖК RiverStone Это осокорки.

Вы на ПОХе живете?

Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть

Зображення
Востаннє редагувалось beee в Пон 08 сер, 2022 08:16, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 818
З нами з: 26.11.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:06

  beee написав:
  beee написав:
  proftpd66 написав:
Хз. Я не снимаю. Да и оболонь не моё


ЖК RiverStone Это осокорки.

Вы на ПОХе живете?

Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть
Зображення

Жаль номера квартир замалевали, не видно какой процент квартир с долгом от общего числа.Хотя если четвёртый столбец начинается с 229, то если в трех первых столбца ~70 квартир, то почти 30% имеют долг.
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 08 сер, 2022 08:11, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:08

Это только одна секция.
Я прикинул общий долг по 750 квартирам 3.5 млн
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 818
З нами з: 26.11.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10184101851018610187>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2290, 2291, 2292
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22912 10734453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 08:18
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4892900
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3921
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4067)
08.08.2022 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.