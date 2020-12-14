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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 22:46
beee написав:
Аборигени не правильно прочитали інструкцію. Треба було шпокать жижу, а не мавпу
Зайшов на олх за дешевими кавалірками в передмісті.
І що я бачу, яма котловану 24000 грн. м2 при 100% опліті.
Це при тому, що у 2019 подібне можна було проінвестувати 14000 грн. м2 (ось-ось мають здати, стоїть готове з весни, тільки трохи вибило скла при обстрілах, планували здати в квітні, але перенесли на осінь).
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2
Додано: Нед 07 сер, 2022 22:51
The gross rental yield for a typical New York apartment is just 2.9%. The dividend yield on residential REITs is also mediocre.
А скільки Т-білс ?
Name Coupon Yield
GT2:GOV 2 Year 3.00 3.23%
GT5:GOV 5 Year 2.75 2.96%
GT10:GOV 10 Year 2.88 2.83%
GT30:GOV 30 Year 2.88 3.07%
В укробанках пічаль-пічаль на валютодепо. А якщо врахувати ще ризики...
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2
Додано: Нед 07 сер, 2022 23:53
beee написав: proftpd66 написав: beee написав:
Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?
по чем вы снимаете в RiverStone ?
Хз. Я не снимаю. Да и оболонь не моё
ЖК RiverStone Это осокорки.
Вы на ПОХе живете?
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proftpd66
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2
Додано: Пон 08 сер, 2022 06:12
Прохожий написав: hume написав: xio13 написав:
Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных
.
сижу
жду
20 пачек на кармане
никуа достойного -50% нет
чё делать?
дадите наводку на реальный объект???
Вам пече?
Ціни будуть падати ще 3-4 роки, мінімум.
Буде -50%, а на преміум сегмент - і -75%.
Тільки не завтра.
І не через півроку
І навіть не через рік.
Після 2014, після окупації Криму і початку війни на Донбасі - ціни Кржн мінімізувались в 2017 (первинка) та 2018 (вторинка).
Первинка (ширпотреб) впала до рівня 23000-30000 дол. за квартиру, і малометражна вторинка зменшилась до цього рівня.
Зараз втрати економіки, території і населення - набагато, набагато гірші. Треба подякувати зеленій звіздобратії та слугам. Ну і 74% мутрого нароту захотіло реалізувати кіношних хероїв у реальність.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 08 сер, 2022 07:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 06:17
proftpd66 написав: beee написав:
Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?
по чем вы снимаете в RiverStone ?
Так, та людина явно живе в оренді і не має свого житла в Києві. Чоботяр без чобіт)))
Проте агресивно рекомендує всім купити швабри, тому що на ринку пожежа, полум'я охопило 20% території , і швабри "будуть дорожчати"!
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:41
Frant написав: proftpd66 написав: beee написав:
Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?
по чем вы снимаете в RiverStone ?
Так, та людина явно живе в оренді і не має свого житла в Києві. Чоботяр без чобіт)))
Не факт что даже в аренде. Может просто на текущем объекте. Поэтому окончание ремонта в ЯГ и сдача ключей хозяину приведет к поиску нового места жительства
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:51
flyman написав: beee написав:
Аборигени не правильно прочитали інструкцію. Треба було шпокать жижу, а не мавпу
Зайшов на олх за дешевими кавалірками в передмісті.
І що я бачу, яма котловану 24000 грн. м2 при 100% опліті.
Це при тому, що у 2019 подібне можна було проінвестувати 14000 грн. м2 (ось-ось мають здати, стоїть готове з весни, тільки трохи вибило скла при обстрілах, планували здати в квітні, але перенесли на осінь).
Стройки заморожены. Несколько лет будут распродавать замороженные недострои, а потом возникнет вакуум. А ещё государство выкупит +/- 100 тыс квартир для погорельцев перед выборами.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:53
beee написав: proftpd66 написав: beee написав:
Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?
по чем вы снимаете в RiverStone ?
Хз. Я не снимаю. Да и оболонь не моё
ЖК RiverStone Это осокорки.
Вы на ПОХе живете?
Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть
Востаннє редагувалось beee
в Пон 08 сер, 2022 08:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:06
beee написав: beee написав: proftpd66 написав:
Хз. Я не снимаю. Да и оболонь не моё
ЖК RiverStone Это осокорки.
Вы на ПОХе живете?
Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть
Жаль номера квартир замалевали, не видно какой процент квартир с долгом от общего числа.Хотя если четвёртый столбец начинается с 229, то если в трех первых столбца ~70 квартир, то почти 30% имеют долг.
Востаннє редагувалось Bolt
в Пон 08 сер, 2022 08:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:08
Это только одна секция.
Я прикинул общий долг по 750 квартирам 3.5 млн
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