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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10184101851018610187

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 105
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:27

  Frant написав:
  proftpd66 написав:
  beee написав:Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?

по чем вы снимаете в RiverStone ?

Так, та людина явно живе в оренді і не має свого житла в Києві. Чоботяр без чобіт)))

Не факт что даже в аренде. Может просто на текущем объекте. Поэтому окончание ремонта в ЯГ и сдача ключей хозяину приведет к поиску нового места жительства

Я бы мог тут легко доказать обратное, выслав документы. Но Damien с Frant два бомжа и делать мне это в западло.
Но у меня другая идея.
Пойти вам с ним шпокнуть друг дружку или мавпу - разницы никакой
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ремонт довольно размытое понятие и через 10 лет его бесспорно нужно обновлять. Но нельзя с уверенностью сказать,что ремонт в аренде "ходит" 10 лет. Однозначно нужно освежать стены, здесь только покраска, один раз вложились в хорошую подготовку под покраску, а дальше перекрашивай хоть каждый год. Частичное обновление мебели может быть и чаще чем раз в 10 лет, то же самое относится и к технике.

Но если гнаться за модой капитальный ремонт придется делать чаще, чем раз в 10 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:32

  beee написав:[
Я бы мог тут легко доказать обратное, выслав документы. Но Damien с Frant два бомжа и делать мне это в западло.
Но у меня другая идея.
Пойти вам с ним шпокнуть друг дружку или мавпу - разницы никакой

Вы бы прекращали реагировать на чокнутого профессора)) ему уже нормально, с утра опустошил графинчик и давай генерировать одинаковые сообщения.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:37

  beee написав:[
Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть


1. Вы яр град планировали на продажу?
2. На каком этапе ремонт?

Мое мнение -дотянуть ремонт до конца и попробовать продать без мебели (то есть как в США). Если по приемлемой цене клиентов не будет тогда допаковать ее до состояние "под ключ"

Меня интересует состояние ремонта на сегодня, если вы только начали электрику сантехнику тогда наверное лучше выставить на продажу
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