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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 сер, 2022 08:27
Frant написав: proftpd66 написав: beee написав:
Вроде кое что продастся.
Как думаете, заканчивать ремонт в яр.граде или в польше за 120куе что-то для жизни можно купить?
по чем вы снимаете в RiverStone ?
Так, та людина явно живе в оренді і не має свого житла в Києві. Чоботяр без чобіт)))
Не факт что даже в аренде. Может просто на текущем объекте. Поэтому окончание ремонта в ЯГ и сдача ключей хозяину приведет к поиску нового места жительства
Я бы мог тут легко доказать обратное, выслав документы. Но Damien с Frant два бомжа и делать мне это в западло.
Но у меня другая идея.
Пойти вам с ним шпокнуть друг дружку или мавпу - разницы никакой
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:28
Ремонт довольно размытое понятие и через 10 лет его бесспорно нужно обновлять. Но нельзя с уверенностью сказать,что ремонт в аренде "ходит" 10 лет. Однозначно нужно освежать стены, здесь только покраска, один раз вложились в хорошую подготовку под покраску, а дальше перекрашивай хоть каждый год. Частичное обновление мебели может быть и чаще чем раз в 10 лет, то же самое относится и к технике.
Но если гнаться за модой капитальный ремонт придется делать чаще, чем раз в 10 лет.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:32
beee написав:
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Я бы мог тут легко доказать обратное, выслав документы. Но Damien с Frant два бомжа и делать мне это в западло.
Но у меня другая идея.
Пойти вам с ним шпокнуть друг дружку или мавпу - разницы никакой
Вы бы прекращали реагировать на чокнутого профессора)) ему уже нормально, с утра опустошил графинчик и давай генерировать одинаковые сообщения.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:37
beee написав:
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Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть
1. Вы яр град планировали на продажу?
2. На каком этапе ремонт?
Мое мнение -дотянуть ремонт до конца и попробовать продать без мебели (то есть как в США). Если по приемлемой цене клиентов не будет тогда допаковать ее до состояние "под ключ"
Меня интересует состояние ремонта на сегодня, если вы только начали электрику сантехнику тогда наверное лучше выставить на продажу
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:47
hume написав: beee написав:
[
Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть
1. Вы яр град планировали на продажу?
2. На каком этапе ремонт?
Мое мнение -дотянуть ремонт до конца и попробовать продать без мебели (то есть как в США). Если по приемлемой цене клиентов не будет тогда допаковать ее до состояние "под ключ"
Меня интересует состояние ремонта на сегодня, если вы только начали электрику сантехнику тогда наверное лучше выставить на продажу
Квартира 110м2. Планировал жить.
Ремонт получается довольно дорогой (2 ванных, всё скрытого монтажа и т.д) около 70куе.
Она делится на две 1к квартиры, потому если продавать может лучше делить, хотя вариантов 4к квартир наоборот почти нет.
2. Закончено: Электрика, сантехника, вентиляция, перегородки и штукатурка (30%)
Я наверное последую вашему совету - дотянуть до конца без мебели. Спасибо
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:00
vitaliian написав: flyman написав: beee написав:
Аборигени не правильно прочитали інструкцію. Треба було шпокать жижу, а не мавпу
Зайшов на олх за дешевими кавалірками в передмісті.
І що я бачу, яма котловану 24000 грн. м2 при 100% опліті.
Це при тому, що у 2019 подібне можна було проінвестувати 14000 грн. м2 (ось-ось мають здати, стоїть готове з весни, тільки трохи вибило скла при обстрілах, планували здати в квітні, але перенесли на осінь).
Стройки заморожены. Несколько лет будут распродавать замороженные недострои, а потом возникнет вакуум. А ещё государство выкупит +/- 100 тыс квартир для погорельцев перед выборами.
Зелені клоуни викуплять???
Яким чином?
Потрібні гроші на армію, на ракети, на зброю!
Все те, що не робилось і не куплялось останні 8 років, і особливо останні 2,5 роки перед війною.
Дефіцита житла в Україні немає, до речі. Набудували з запасом.
З врахуванням негативної еміграції і поганої демографії.
Для переселенців треба створювати робочі місця. Фабрики, заводи, цехи. А потім житло поруч. Ніяк не навпаки.
Інформація для роздумів, про зиму, яка наближається:
"Отопительного сезона в Славянске не будет
Детали: как сообщил мэр города Вадим Лях, из города продолжается эвакуация, а управляющие компании консервируют отопительные системы, чтобы их можно было использовать в будущем."
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 08 сер, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:58
Frant написав:
Зелені клоуни викуплять???
Яким чином?
загуглите что такое эмиссия.
Frant написав:
Для переселенців треба створювати робочі місця. Фабрики, заводи, цехи. А потім житло поруч. Ніяк не навпаки.
Frant написав:
Дефіцита житла в Україні немає, до речі.
противоречие не видите? подскажу где искать, там где нет "дефицита жилья" там и работы тоже нет. Оттуда уезжают, из-за отсутствия работы, освобождая жильё. В среднем по больнице "дефицита" нет. А туда куда переезжают понаехи дефицит появляется, потому что никто не строит "про запас" 100 тыс квартир. На случай вдруг "путин нападет и мариупольцы понаедут".
Где в Украине наибольшая концентрация рабочих мест, думаете в Бердычеве или Жмеринке?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:08
Дефіцита житла немає.
На вулицях, в землянках і підвалах - ніхто не живе. Повно порожніх хат в селах (десятки тисяч). Тільки нарот бажає жити з зручностями, а не опалювати зимою хату дровами, і воду брати з водогону, а не з колодязя.
Як там у вас приватний бізнес? Відкривається все більше салонів краси, кальянних, шаурмянних і торгових центрів? Кияни приїжджають дивитись на фонтани і лісопарки?
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