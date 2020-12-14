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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10182101831018410185

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 106
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:37

  beee написав:[
Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть


1. Вы яр град планировали на продажу?
2. На каком этапе ремонт?

Мое мнение -дотянуть ремонт до конца и попробовать продать без мебели (то есть как в США). Если по приемлемой цене клиентов не будет тогда допаковать ее до состояние "под ключ"

Меня интересует состояние ремонта на сегодня, если вы только начали электрику сантехнику тогда наверное лучше выставить на продажу
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:47

  hume написав:
  beee написав:[
Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть


1. Вы яр град планировали на продажу?
2. На каком этапе ремонт?

Мое мнение -дотянуть ремонт до конца и попробовать продать без мебели (то есть как в США). Если по приемлемой цене клиентов не будет тогда допаковать ее до состояние "под ключ"

Меня интересует состояние ремонта на сегодня, если вы только начали электрику сантехнику тогда наверное лучше выставить на продажу


Квартира 110м2. Планировал жить.
Ремонт получается довольно дорогой (2 ванных, всё скрытого монтажа и т.д) около 70куе.
Она делится на две 1к квартиры, потому если продавать может лучше делить, хотя вариантов 4к квартир наоборот почти нет.

2. Закончено: Электрика, сантехника, вентиляция, перегородки и штукатурка (30%)

Я наверное последую вашему совету - дотянуть до конца без мебели. Спасибо
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:15

  beee написав:Она делится на две 1к квартиры, потому если продавать может лучше делить, хотя вариантов 4к квартир наоборот почти нет.

2. Закончено: Электрика, сантехника, вентиляция, перегородки и штукатурка (30%)

Я наверное последую вашему совету - дотянуть до конца без мебели. Спасибо

110 метров для жизни хорошо, неоднократно на ветке говорил, что для себя квартира 100-150 квадратов это оптимальный вариант. Но, если вы планируете на продажу, тогда 110 метров это не лучший вариант. Периодически просматриваю предложения и понимаю, что начали выкидывать большие законсервированные квартиры, дома как правило Ющенковского периода и папизже (видно по ремонтам). Предположительно их хозяева давно не живут в Украине и сейчас к ним пришло понимание, что они возвращаться не будут. Например такого плана как жк Диамант на бульваре Шевченко 27. Раньше там редко проскакивали варианты, а сейчас, такое ощущение, что весь дом на продажу выставили.

Вы сказали есть вариант разделить ваши 110 квадратов на полноценные однухи, может этот вариант стоит доп средств для его реализации. Продать 110 квадратов в комплексе бизнес класса будет непосильной задачей, по крайней мере в ближайшее время. Две однухи с достойными ремонтами можно реализовать намного быстрее, а если нет, то в аренду уйдут аж бегом. Локация хорошая.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотел внести бы коррективы в срач и вопли копийчужек про минус 90% за метр и в гривнах в Киеве в 23м году после аномально холодной зимы 22-23 без отопления😨😨😨
Только что(в 10,00) на нашем местном канале врубили "Суспильне телебачення" с программой по недвиге. Репортажи были со многих городов, интервью брали у хозяев рыльских агентств, про перспективы, цены на аренду и где после начала учебного года жить переселенцам. Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились, инвесторам приготовить нал домазать чтоб их прелести достроили(что то типа постсоветского из силикатного, не монолит, утеплено, локации не сказали, потолки явно 2.60), в центре и прилегающих цены на метр в валюте не изменились с февраля(!!!!!!), продаваны НЕ ХОТЯТ снижать цены ни на аренду, ни на бетон.
Блдь, это Чернигов! Его реально бомбили как Грозный и Марик и сейчас реально могут достать Торнадо-С как Николаев и Никополь !!!
И там хер снижают цены, достраивают что не в состоянии котлована и бреют инвесторов! А что вы хотите в столице? 300 за метр на территории Лавры или как я, сталинку "пАпяццот" на Гулливере?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:35

hume
Хьюм, офф
Диамант это симпатичный домик за арестантскими казармами? Этажей 20. А какой из бульваров от Крещатика идёт как на подьём, этот или Леси?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:40

  барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились, инвесторам приготовить нал домазать чтоб их прелести достроили(что то типа постсоветского из силикатного, не монолит, утеплено, локации не сказали, потолки явно 2.60)

Скажем так, это та локация, где, в своё время, недалеко шли активные боевые действия.
Где очень быстро закончилось электричество, вода, канализация и газ на то время

Так теперь ещё хотят каждого побрить на 160-240 тысяч гривен
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:44

  барабашов написав:Хотел внести бы коррективы в срач и вопли копийчужек про минус 90% за метр и в гривнах в Киеве в 23м году после аномально холодной зимы 22-23 без отопления😨😨😨
Только что(в 10,00) на нашем местном канале врубили "Суспильне телебачення" с программой по недвиге. Репортажи были со многих городов, интервью брали у хозяев рыльских агентств, про перспективы, цены на аренду и где после начала учебного года жить переселенцам. Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились, инвесторам приготовить нал домазать чтоб их прелести достроили(что то типа постсоветского из силикатного, не монолит, утеплено, локации не сказали, потолки явно 2.60), в центре и прилегающих цены на метр в валюте не изменились с февраля(!!!!!!), продаваны НЕ ХОТЯТ снижать цены ни на аренду, ни на бетон.
Блдь, это Чернигов! Его реально бомбили как Грозный и Марик и сейчас реально могут достать Торнадо-С как Николаев и Никополь !!!
И там хер снижают цены, достраивают что не в состоянии котлована и бреют инвесторов! А что вы хотите в столице? 300 за метр на территории Лавры или как я, сталинку "пАпяццот" на Гулливере?


имхо, это маркер того, что до дна ещё далеко
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:06

  барабашов написав:hume
Хьюм, офф
Диамант это симпатичный домик за арестантскими казармами? Этажей 20. А какой из бульваров от Крещатика идёт как на подьём, этот или Леси?

Оба идут вверх) но Леси Украинки подъем покруче.
Вот этот дом, реальная консерва, продавался в основном своим, все квартиры большие. По тем временам был вау эффект от внтурянки самого дома
http://sniatkvartiry.com/291-tarasa-she ... amant.html
http://sniatkvartiry.com/556-tarasa-she ... amant.html

И таких консерв сейчас выкидывается всё больше и больше
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:28

hume
Аренду в 3,5 не прокомментирую, флаг в руки
Нахрен фото микробассейна и биллиардной пхать - непонятно, я б там не плавал и не резался как Копчёный с Жегловым
5.5 куе за метр без мебели и ремонта считаю идиотизмом со обоих сторон
Но вы отслеживайте, когда до -50% дойдёт и дойдёт ли вообще(одним словом консервА) :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:40

  барабашов написав:hume
Аренду в 3,5 не прокомментирую, флаг в руки
Нахрен фото микробассейна и биллиардной пхать - непонятно, я б там не плавал и не резался как Копчёный с Жегловым
5.5 куе за метр без мебели и ремонта считаю идиотизмом со обоих сторон
Но вы отслеживайте, когда до -50% дойдёт и дойдёт ли вообще(одним словом консервА) :mrgreen:

Собственники наверное давно не были в Киеве и не в курсе положения дел в целом по стране, поэтому влажные фантазии вытащить воткнутые туда деньги. Самое смешное, что с этой обузой ничего нельзя поделать. Никому оно нах не нужно, максимум сдать, но за сколько можно сдать квартиры такого уровня не понятно, по предварительным подсчетам будут отбиваться всю жизнь и ещё чуть чуть.
hume
 
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