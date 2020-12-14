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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10184101851018610187>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 106
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020

https://ua.m2bomber.com/obj/979298176/v ... etro-7-min
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:03

  hume написав:Ремонт довольно размытое понятие и через 10 лет его бесспорно нужно обновлять. Но нельзя с уверенностью сказать,что ремонт в аренде "ходит" 10 лет. Однозначно нужно освежать стены, здесь только покраска, один раз вложились в хорошую подготовку под покраску, а дальше перекрашивай хоть каждый год. Частичное обновление мебели может быть и чаще чем раз в 10 лет, то же самое относится и к технике.

Но если гнаться за модой капитальный ремонт придется делать чаще, чем раз в 10 лет.

Важно не купить дорогую, хорошую мебель - выкинуть будет жалко.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:06

  hume написав:
  барабашов написав:hume
Хьюм, офф
Диамант это симпатичный домик за арестантскими казармами? Этажей 20. А какой из бульваров от Крещатика идёт как на подьём, этот или Леси?

Оба идут вверх) но Леси Украинки подъем покруче.
Вот этот дом, реальная консерва, продавался в основном своим, все квартиры большие. По тем временам был вау эффект от внтурянки самого дома
http://sniatkvartiry.com/291-tarasa-she ... amant.html
http://sniatkvartiry.com/556-tarasa-she ... amant.html

И таких консерв сейчас выкидывается всё больше и больше


Ближайшее метро: м. Контрактовая площадь


Идиоты, спутали с "Диамантбанк"
А эти постоянные "сАБмины" в объявлениях, путаница кирп. и панели. Просто идиоты
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:06

  Faceless написав:Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020

https://ua.m2bomber.com/obj/979298176/v ... etro-7-min


Явний дешевєй )) ще в ремонт 40к$ і можна жити )))
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:13

  Faceless написав:Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020

https://ua.m2bomber.com/obj/979298176/v ... etro-7-min

Какой отстой. Самый худший вариант в Галактике - последняя очередь, вид полностью на железку в < 100 метрах, панельные хрущики и гаражи . Даже территори ЖК не видно. Типа плюс что не угловая - так в угловых хоть правый берег чуток видно. И хотят 25куе наварить на голом бетоне - наглость 2-е счастье
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:15

  барабашов написав:Хотел внести бы коррективы в срач и вопли копийчужек про минус 90% за метр и в гривнах в Киеве в 23м году после аномально холодной зимы 22-23 без отопления😨😨😨
Только что(в 10,00) на нашем местном канале врубили "Суспильне телебачення" с программой по недвиге. Репортажи были со многих городов, интервью брали у хозяев рыльских агентств, про перспективы, цены на аренду и где после начала учебного года жить переселенцам. Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились, инвесторам приготовить нал домазать чтоб их прелести достроили(что то типа постсоветского из силикатного, не монолит, утеплено, локации не сказали, потолки явно 2.60), в центре и прилегающих цены на метр в валюте не изменились с февраля(!!!!!!), продаваны НЕ ХОТЯТ снижать цены ни на аренду, ни на бетон.
Блдь, это Чернигов! Его реально бомбили как Грозный и Марик и сейчас реально могут достать Торнадо-С как Николаев и Никополь !!!
И там хер снижают цены, достраивают что не в состоянии котлована и бреют инвесторов! А что вы хотите в столице? 300 за метр на территории Лавры или как я, сталинку "пАпяццот" на Гулливере?

Зниження цін - це повільний процесс, який займе декілька років.
Не думайте, що післязавтра буде -50%))))
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Faceless написав:Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020

https://ua.m2bomber.com/obj/979298176/v ... etro-7-min

Какой отстой. Самый худший вариант в Галактике - последняя очередь, вид полностью на железку в < 100 метрах, панельные хрущики и гаражи . Даже территори ЖК не видно. Типа плюс что не угловая - так в угловых хоть правый берег чуток видно. И хотят 25куе наварить на голом бетоне - наглость 2-е счастье
На початку року за такі хотіли 100+ куо - над дорогою, за якою одразу залізниця, і в стані від будівельників. То ж це певний прогрес
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:17

Faceless

Не думаю что за 100 куо такой вариант хоть когда-нибудь бы продался
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:32

  hume написав:
  барабашов написав:hume
Аренду в 3,5 не прокомментирую, флаг в руки
Нахрен фото микробассейна и биллиардной пхать - непонятно, я б там не плавал и не резался как Копчёный с Жегловым
5.5 куе за метр без мебели и ремонта считаю идиотизмом со обоих сторон
Но вы отслеживайте, когда до -50% дойдёт и дойдёт ли вообще(одним словом консервА) :mrgreen:

Собственники наверное давно не были в Киеве и не в курсе положения дел в целом по стране, поэтому влажные фантазии вытащить воткнутые туда деньги. Самое смешное, что с этой обузой ничего нельзя поделать. Никому оно нах не нужно, максимум сдать, но за сколько можно сдать квартиры такого уровня не понятно, по предварительным подсчетам будут отбиваться всю жизнь и ещё чуть чуть.

А есть в Киеве что то подобное возле Крещатика и максимально близко к КабМину к примеру, кроме Г9а и Двймонда? Почём там
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:32

  барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились,
в Кропивницком аренда выросла на 30% от довоенных цен. Друг там арендует трешку за 5тыс с 20ти летним ремонтом и очень жалуется. А всё что дешевле вообще под жилье не годное, только собак держать.
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