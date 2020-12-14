Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Ремонт довольно размытое понятие и через 10 лет его бесспорно нужно обновлять. Но нельзя с уверенностью сказать,что ремонт в аренде "ходит" 10 лет. Однозначно нужно освежать стены, здесь только покраска, один раз вложились в хорошую подготовку под покраску, а дальше перекрашивай хоть каждый год. Частичное обновление мебели может быть и чаще чем раз в 10 лет, то же самое относится и к технике.
Но если гнаться за модой капитальный ремонт придется делать чаще, чем раз в 10 лет.
Важно не купить дорогую, хорошую мебель - выкинуть будет жалко.
Какой отстой. Самый худший вариант в Галактике - последняя очередь, вид полностью на железку в < 100 метрах, панельные хрущики и гаражи . Даже территори ЖК не видно. Типа плюс что не угловая - так в угловых хоть правый берег чуток видно. И хотят 25куе наварить на голом бетоне - наглость 2-е счастье
барабашов написав:Хотел внести бы коррективы в срач и вопли копийчужек про минус 90% за метр и в гривнах в Киеве в 23м году после аномально холодной зимы 22-23 без отопления😨😨😨 Только что(в 10,00) на нашем местном канале врубили "Суспильне телебачення" с программой по недвиге. Репортажи были со многих городов, интервью брали у хозяев рыльских агентств, про перспективы, цены на аренду и где после начала учебного года жить переселенцам. Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились, инвесторам приготовить нал домазать чтоб их прелести достроили(что то типа постсоветского из силикатного, не монолит, утеплено, локации не сказали, потолки явно 2.60), в центре и прилегающих цены на метр в валюте не изменились с февраля(!!!!!!), продаваны НЕ ХОТЯТ снижать цены ни на аренду, ни на бетон. Блдь, это Чернигов! Его реально бомбили как Грозный и Марик и сейчас реально могут достать Торнадо-С как Николаев и Никополь !!! И там хер снижают цены, достраивают что не в состоянии котлована и бреют инвесторов! А что вы хотите в столице? 300 за метр на территории Лавры или как я, сталинку "пАпяццот" на Гулливере?
Зниження цін - це повільний процесс, який займе декілька років. Не думайте, що післязавтра буде -50%))))
Какой отстой. Самый худший вариант в Галактике - последняя очередь, вид полностью на железку в < 100 метрах, панельные хрущики и гаражи . Даже территори ЖК не видно. Типа плюс что не угловая - так в угловых хоть правый берег чуток видно. И хотят 25куе наварить на голом бетоне - наглость 2-е счастье
На початку року за такі хотіли 100+ куо - над дорогою, за якою одразу залізниця, і в стані від будівельників. То ж це певний прогрес
барабашов написав:hume Аренду в 3,5 не прокомментирую, флаг в руки Нахрен фото микробассейна и биллиардной пхать - непонятно, я б там не плавал и не резался как Копчёный с Жегловым 5.5 куе за метр без мебели и ремонта считаю идиотизмом со обоих сторон Но вы отслеживайте, когда до -50% дойдёт и дойдёт ли вообще(одним словом консервА)
Собственники наверное давно не были в Киеве и не в курсе положения дел в целом по стране, поэтому влажные фантазии вытащить воткнутые туда деньги. Самое смешное, что с этой обузой ничего нельзя поделать. Никому оно нах не нужно, максимум сдать, но за сколько можно сдать квартиры такого уровня не понятно, по предварительным подсчетам будут отбиваться всю жизнь и ещё чуть чуть.
А есть в Киеве что то подобное возле Крещатика и максимально близко к КабМину к примеру, кроме Г9а и Двймонда? Почём там