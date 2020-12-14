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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10184101851018610187

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 106
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:44

  Faceless написав:Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020

https://ua.m2bomber.com/obj/979298176/v ... etro-7-min

Психологически легче сбрасывать цену, когда знаешь что инвестировал дешевле. Продавец может ещё и в плюсе остаться
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:47

  барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились, инвесторам приготовить нал домазать чтоб их прелести достроили(что то типа постсоветского из силикатного, не монолит, утеплено, локации не сказали, потолки явно 2.60), в центре и прилегающих цены на метр в валюте не изменились с февраля(!!!!!!), продаваны НЕ ХОТЯТ снижать цены ни на аренду, ни на бетон.
Блдь, это Чернигов! Его реально бомбили как Грозный и Марик и сейчас реально могут достать Торнадо-С как Николаев и Никополь !!!
И там хер снижают цены, достраивают что не в состоянии котлована и бреют инвесторов! А что вы хотите в столице? 300 за метр на территории Лавры или как я, сталинку "пАпяццот" на Гулливере?

Чернигов не был разбомблен как Мариуполь. Разрушения не равномерные - основная причина, что в городе почти не было уличных боев, все бои шли на окраинах, вот они то и пострадали.
По поводу цен на аренду, то предложений аренды на olx в 2 раза больше, чем до войны.
Цены в гривнах местами снизились. Тоесть за 100 баксов (3500-4000 грн) можно найти в новострое с автономкой квартиру.
По поводу наглости застройщиков - да, один застройщик, сказал всем инвесторам доплатить в районе 10 тысяч баксов, если хотят получить свои квартиры.

Цены на недвигу как показала практика имеют свойство щупать дно через 2 года (2008 => 2010, 2014 => 2016).
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:51

  барабашов написав:А есть в Киеве что то подобное возле Крещатика и максимально близко к КабМину к примеру, кроме Г9а и Двймонда? Почём там

Конечно есть, называется Липська Вежа. Место огонь. Институтская 18А. Нотам всегда было очень дорого. Там даже после постройки высотки дворик остался очень уютный. Но тоже все квартиры от 150 метров
https://domik.ua/poleznoe/photoalbum/ki ... 45846.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:57

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились,
в Кропивницком аренда выросла на 30% от довоенных цен. Друг там арендует трешку за 5тыс с 20ти летним ремонтом и очень жалуется. А всё что дешевле вообще под жилье не годное, только собак держать.

Ситуація з орендою в Харкові. 1700 плюс світло (інші комунальні включені у ціну), застава 300 грн. В рекламі з 25 липня. Спокійний район.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... PdMpv.html
Так, це найдешевша пропозиція, але починаючи з 2000 вже можно вибирати. Дивлюсь тільки рекламу від властників.
Цена с учетом коммуналки=ее платить не надо.сдам 1 комнатную квартиру.чешка .хтз.25 больница.улица Северина Потоцкого 34..площадь 33 кв.метра.11 этаж.2 лифта работают.везде металлопластиковые окна.бронированная дверь.холодильник.шкаф купе.диван.стиралка.мебели по минимуму.рядом работающий рынок.хорошая транспортная развязка.рядом остановка троллейбуса и маршруток.Супермаркет Класс.2 атб и другие супермаркеты.под домом стоянка.современная детская площадка.родник.киоски с продуктами.до метро Масельского 15 минут пешком. цена 1700 плюс свет.. вода безлимит. оплата за один месяц плюс 300 гривен залога.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Цены на недвигу как показала практика имеют свойство щупать дно через 2 года (2008 => 2010, 2014 => 2016).

Це не зовсім так. Ви механічно взяли дати, тай невірно визначили 2010 як дно, яке було у літку 2009.
Рахувати треба не від початку, а від кінця активної фази кризи по-перше, по-друге треба дивитись, коли економіка починає відновлюватись, а не механічно додавати роки.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:04

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились,
в Кропивницком аренда выросла на 30% от довоенных цен. Друг там арендует трешку за 5тыс с 20ти летним ремонтом и очень жалуется. А всё что дешевле вообще под жилье не годное, только собак держать.

То, о чем говорим. Ничего не понятно. В Кропивницком скоро будет как в Киеве. Или наоборот, в Киеве скоро будет как в Кропивницком. Только инфраструктура немножко разная
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