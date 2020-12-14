барабашов написав:

Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились, инвесторам приготовить нал домазать чтоб их прелести достроили(что то типа постсоветского из силикатного, не монолит, утеплено, локации не сказали, потолки явно 2.60), в центре и прилегающих цены на метр в валюте не изменились с февраля(!!!!!!), продаваны НЕ ХОТЯТ снижать цены ни на аренду, ни на бетон.Блдь, это Чернигов! Его реально бомбили как Грозный и Марик и сейчас реально могут достать Торнадо-С как Николаев и Никополь !!!И там хер снижают цены, достраивают что не в состоянии котлована и бреют инвесторов! А что вы хотите в столице? 300 за метр на территории Лавры или как я, сталинку "пАпяццот" на Гулливере?