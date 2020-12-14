Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились, инвесторам приготовить нал домазать чтоб их прелести достроили(что то типа постсоветского из силикатного, не монолит, утеплено, локации не сказали, потолки явно 2.60), в центре и прилегающих цены на метр в валюте не изменились с февраля(!!!!!!), продаваны НЕ ХОТЯТ снижать цены ни на аренду, ни на бетон. Блдь, это Чернигов! Его реально бомбили как Грозный и Марик и сейчас реально могут достать Торнадо-С как Николаев и Никополь !!! И там хер снижают цены, достраивают что не в состоянии котлована и бреют инвесторов! А что вы хотите в столице? 300 за метр на территории Лавры или как я, сталинку "пАпяццот" на Гулливере?
Чернигов не был разбомблен как Мариуполь. Разрушения не равномерные - основная причина, что в городе почти не было уличных боев, все бои шли на окраинах, вот они то и пострадали. По поводу цен на аренду, то предложений аренды на olx в 2 раза больше, чем до войны. Цены в гривнах местами снизились. Тоесть за 100 баксов (3500-4000 грн) можно найти в новострое с автономкой квартиру. По поводу наглости застройщиков - да, один застройщик, сказал всем инвесторам доплатить в районе 10 тысяч баксов, если хотят получить свои квартиры.
Цены на недвигу как показала практика имеют свойство щупать дно через 2 года (2008 => 2010, 2014 => 2016).
барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились,
в Кропивницком аренда выросла на 30% от довоенных цен. Друг там арендует трешку за 5тыс с 20ти летним ремонтом и очень жалуется. А всё что дешевле вообще под жилье не годное, только собак держать.
Ситуація з орендою в Харкові. 1700 плюс світло (інші комунальні включені у ціну), застава 300 грн. В рекламі з 25 липня. Спокійний район. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... PdMpv.html Так, це найдешевша пропозиція, але починаючи з 2000 вже можно вибирати. Дивлюсь тільки рекламу від властників.
Цена с учетом коммуналки=ее платить не надо.сдам 1 комнатную квартиру.чешка .хтз.25 больница.улица Северина Потоцкого 34..площадь 33 кв.метра.11 этаж.2 лифта работают.везде металлопластиковые окна.бронированная дверь.холодильник.шкаф купе.диван.стиралка.мебели по минимуму.рядом работающий рынок.хорошая транспортная развязка.рядом остановка троллейбуса и маршруток.Супермаркет Класс.2 атб и другие супермаркеты.под домом стоянка.современная детская площадка.родник.киоски с продуктами.до метро Масельского 15 минут пешком. цена 1700 плюс свет.. вода безлимит. оплата за один месяц плюс 300 гривен залога.
Zebra написав:Цены на недвигу как показала практика имеют свойство щупать дно через 2 года (2008 => 2010, 2014 => 2016).
Це не зовсім так. Ви механічно взяли дати, тай невірно визначили 2010 як дно, яке було у літку 2009. Рахувати треба не від початку, а від кінця активної фази кризи по-перше, по-друге треба дивитись, коли економіка починає відновлюватись, а не механічно додавати роки.