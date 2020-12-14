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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10186101871018810189>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:42

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020

https://ua.m2bomber.com/obj/979298176/v ... etro-7-min

Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли? Мордор над жд в полупромке. Товарняки шуруют один за другим под окнами. Дичь дичайшая.

Варшавский более адекватно выглядит


Смотря какая очередь. Первая видовая, да и архитектурно норм. Метро , набережные, гостиницы, БЦ\ТРЦ\ВЦ - варшавский сосет. Последняя мордорна, если только не условно видовые квартирыю. Промку слева расчищают под новые, более продвинутые ЖК, справа - надеюсь после войны сделают по генплану на месте украпластика ТРЦ\транспортный хаб. Сделают это раньше чем метро на Варщавском или очеловечивания ПОХа
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 08 сер, 2022 13:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:46

  Ромасик написав:
  proftpd66 написав:
  beee написав:Перепутал с Парк Стоун.
Щас на даче.
На ПОХе у меня 2 квартиры в аренде.
И вопрос заканчивать ремонт в яр.граде, где комуналка накапала 1куе или продавать как есть


почем сдача?

35к

Ремонт был дорогой. Вид на лавру. Поэтому даже такая аренда не покроет амортизацию. Кому при продаже нужна будет варочная, холодильники, посудомойка, стиралка- юзанные
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

proftpd66 написав:
  beee написав:
  proftpd66 написав:
почем сдача?


Ремонт был дорогой. Вид на лавру. Поэтому даже такая аренда не покроет амортизацию. Кому при продаже нужна будет варочная, холодильники, посудомойка, стиралка- юзанные


моя подружка, у которой попа очень красивая, гуляет возле РиверМолл. Хочет еще Мустанг 6.2литра. А вторая хочет новый Порш Каэн :mrgreen:

Они хотят гулять на набережной РиверСтоун. Если хотите, то можем там погулять. Спросите надо им или не надо.
Я лишь указал, что в аренду сдавать не планировал. Планировал продавать. Этим пытался обосновать высокую стоимость аренды и тот факт, что она всё равно не является невыгодной экономически.
Востаннє редагувалось beee в Пон 08 сер, 2022 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:05

  beee написав:Ремонт был дорогой. Вид на лавру. Поэтому даже такая аренда не покроет амортизацию. Кому при продаже нужна будет варочная, холодильники, посудомойка, стиралка- юзанные

Зачем нужен вид на лавру? Во время тревоги.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

После войны я почему-то резко захотел малолитражку с гбо
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:06

  Ромасик написав:Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли?


Я бы поинтересовался тарифами УК и больше бы не смотрел в сторону Диаманта :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:06

  Ромасик написав:
  beee написав:Ремонт был дорогой. Вид на лавру. Поэтому даже такая аренда не покроет амортизацию. Кому при продаже нужна будет варочная, холодильники, посудомойка, стиралка- юзанные

Зачем нужен вид на лавру? Во время тревоги.

Как это? Наблюдать за пво
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:12

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020

https://ua.m2bomber.com/obj/979298176/v ... etro-7-min

Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли? Мордор над жд в полупромке. Товарняки шуруют один за другим под окнами. Дичь дичайшая.

Варшавский более адекватно выглядит


Смотря какая очередь. Первая видовая, да и архитектурно норм. Метро , набережные, гостиницы, БЦ\ТРЦ\ВЦ - варшавский сосет. Последняя мордорна, если только не условно видовые квартирыю. Промку слева расчищают под новые, более продвинутые ЖК, справа - надеюсь после войны сделают по генплану на месте украпластика ТРЦ\транспортный хаб. Сделают это раньше чем метро на Варщавском или очеловечивания ПОХа

Что быстрее произойдёт? Транспортный хаб на укрпластике или метро на веник? Ваши аргументы красиво звучат с позиции продавана. Зачем мне те дикие БЦ под домом, которые паркуют свои брычки у тебя под домом? Какие ТРЦ на левобережной? - прошлый век, а там ретровиль. Промку расчищают? Сколько десятилетий ее будут расчищать? И кто все это время будет слушать шум и потреблять пыль? А на венике экологически чистый район. Более менее закрытая прогулочная территория
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 08 сер, 2022 14:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:13

  beee написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Ремонт был дорогой. Вид на лавру. Поэтому даже такая аренда не покроет амортизацию. Кому при продаже нужна будет варочная, холодильники, посудомойка, стиралка- юзанные

Зачем нужен вид на лавру? Во время тревоги.

Как это? Наблюдать за пво


вы можете дать ключ от набержной РиверСтоун чтобы там погулять? могу заплатить
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:16

  striped написав:
  Ромасик написав:Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли?


Я бы поинтересовался тарифами УК и больше бы не смотрел в сторону Диаманта :D

да нет, мне до тарифов далеко. Я не знаю, что на 110м делать :)
Ромасик
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