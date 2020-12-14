Додано: Пон 08 сер, 2022 14:12

fox767676 написав: Ромасик написав: Faceless написав: Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020



https://ua.m2bomber.com/obj/979298176/v ... etro-7-min Найнижча ціна на 2к в Галактиці з 2021 року. Такі ціни були типові влітку-восени 2020

Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли? Мордор над жд в полупромке. Товарняки шуруют один за другим под окнами. Дичь дичайшая.



Варшавский более адекватно выглядит Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли? Мордор над жд в полупромке. Товарняки шуруют один за другим под окнами. Дичь дичайшая.Варшавский более адекватно выглядит



Смотря какая очередь. Первая видовая, да и архитектурно норм. Метро , набережные, гостиницы, БЦ\ТРЦ\ВЦ - варшавский сосет. Последняя мордорна, если только не условно видовые квартирыю. Промку слева расчищают под новые, более продвинутые ЖК, справа - надеюсь после войны сделают по генплану на месте украпластика ТРЦ\транспортный хаб. Сделают это раньше чем метро на Варщавском или очеловечивания ПОХа Смотря какая очередь. Первая видовая, да и архитектурно норм. Метро , набережные, гостиницы, БЦ\ТРЦ\ВЦ - варшавский сосет. Последняя мордорна, если только не условно видовые квартирыю. Промку слева расчищают под новые, более продвинутые ЖК, справа - надеюсь после войны сделают по генплану на месте украпластика ТРЦ\транспортный хаб. Сделают это раньше чем метро на Варщавском или очеловечивания ПОХа

Что быстрее произойдёт? Транспортный хаб на укрпластике или метро на веник? Ваши аргументы красиво звучат с позиции продавана. Зачем мне те дикие БЦ под домом, которые паркуют свои брычки у тебя под домом? Какие ТРЦ на левобережной? - прошлый век, а там ретровиль. Промку расчищают? Сколько десятилетий ее будут расчищать? И кто все это время будет слушать шум и потреблять пыль? А на венике экологически чистый район. Более менее закрытая прогулочная территория