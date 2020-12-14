Додано: Пон 08 сер, 2022 14:36

Ромасик написав: fox767676 написав: Ромасик написав: Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли? Мордор над жд в полупромке. Товарняки шуруют один за другим под окнами. Дичь дичайшая.



Варшавский более адекватно выглядит Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли? Мордор над жд в полупромке. Товарняки шуруют один за другим под окнами. Дичь дичайшая.Варшавский более адекватно выглядит



Смотря какая очередь. Первая видовая, да и архитектурно норм. Метро , набережные, гостиницы, БЦ\ТРЦ\ВЦ - варшавский сосет. Последняя мордорна, если только не условно видовые квартирыю. Промку слева расчищают под новые, более продвинутые ЖК, справа - надеюсь после войны сделают по генплану на месте украпластика ТРЦ\транспортный хаб. Сделают это раньше чем метро на Варщавском или очеловечивания ПОХа Смотря какая очередь. Первая видовая, да и архитектурно норм. Метро , набережные, гостиницы, БЦ\ТРЦ\ВЦ - варшавский сосет. Последняя мордорна, если только не условно видовые квартирыю. Промку слева расчищают под новые, более продвинутые ЖК, справа - надеюсь после войны сделают по генплану на месте украпластика ТРЦ\транспортный хаб. Сделают это раньше чем метро на Варщавском или очеловечивания ПОХа

Что быстрее произойдёт? Транспортный хаб на укрпластике или метро на веник? Ваши аргументы красиво звучат с позиции продавана. Зачем мне те дикие БЦ под домом, которые паркуют свои брычки у тебя под домом? Какие ТРЦ на левобережной? - прошлый век, а там ретровиль. Промку расчищают? Сколько десятилетий ее будут расчищать? И кто все это время будет слушать шум и потреблять пыль? А на венике экологически чистый район. Более менее закрытая прогулочная территория Что быстрее произойдёт? Транспортный хаб на укрпластике или метро на веник? Ваши аргументы красиво звучат с позиции продавана. Зачем мне те дикие БЦ под домом, которые паркуют свои брычки у тебя под домом? Какие ТРЦ на левобережной? - прошлый век, а там ретровиль. Промку расчищают? Сколько десятилетий ее будут расчищать? И кто все это время будет слушать шум и потреблять пыль? А на венике экологически чистый район. Более менее закрытая прогулочная территория

Я Галактику ближайше 5 лет продавть не буду, есть кроме нее что продавать.Веник - это ближний Ирпень, правобережная Троещина. Когда из инфраструктуры ничего нет говорят зато "экологически чистый район". Галактика врядли уступает в экологичности, производства закрылись еще до войны. Что там вас конкетно из недобитой промки смущает? Ретровиль это тот ТРЦ что из Бучи градами разбомбили? На Левобережке куча рабочих офисов , рабочих мест и ВЦ международного уровня . Такого на вашем окраинных типово-панельных ПОХах или ввениках не будет никогда. А вы вообще что-то в жизни купили,хоть собачью будку ?Не дотягиваете даже последней очереди Галактики - так и скажите, каждый сверчок - знай свой шесток