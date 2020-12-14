Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Це не зовсім так. Ви механічно взяли дати, тай невірно визначили 2010 як дно, яке було у літку 2009.
У літку 2009 не було дна, якщо взагалі опиратися на статистику rielt.ua, то дно за їх даними було у 2011 році. Раніше сайт domik.ua вів непогану графічну статистику, але тепер згорнули цю діяльність. У них дно було в 2010.
Рахувати треба не від початку, а від кінця активної фази кризи по-перше, по-друге треба дивитись, коли економіка починає відновлюватись, а не механічно додавати роки.
В Сирії активна фаза тривала десь до 2018-2019 років, ІГІЛ був знищений у 2017, але ціни на нерухомість в Дамаску почали відновлюватися вже через пару років після початку активної війни в 2011. Тобто ваше бла-бла про активно фазу нічим не підтверджено. Навіть під час активної фази відбуваються економічні процеси. 2 роки - це рівно стільки, скільки потрібно призвичаїтись до нових економічних умов.
Faceless написав:Ви ж романтик ПОХу, вам має ЖК Great зайти, там все, як ви любите
П.С. В Варшавського є важлива проблема - локація
Я романтик зеленой ветки. А ЮА говорит, нужно переключатся на синую. А Диамант, увы, на красной.
Локация - спальник. Не самое худшее при наличии метро, несколько станций к центру.
А я вот засматриваюсь на домики на Окипной, вдоль ветки метро. Намного интереснее Галактона. Уже появляются цены на мой карман. Правда, площадь, 50м, мне жирно. И пока не разобрался, куда окна 1к выходят - на метро или на Окипной? Но оба варианта обещают быть шумными
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 08 сер, 2022 14:34, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Ремонт был дорогой. Вид на лавру. Поэтому даже такая аренда не покроет амортизацию. Кому при продаже нужна будет варочная, холодильники, посудомойка, стиралка- юзанные
Да ну, не накручивайте. 95% недвиги покупается с юзаной предыдущими хозяевами техникой. 35 кгрн это вполне неплохая аренда относительно текущей ситуации. Сделаем вид как будто сдаём в Австрии ))и такая доходность вполне приемлемая. Тем более ПОХ буквально натыкан инвестиционным жильё
beee написав:Ремонт был дорогой. Вид на лавру. Поэтому даже такая аренда не покроет амортизацию. Кому при продаже нужна будет варочная, холодильники, посудомойка, стиралка- юзанные Зачем нужен вид на лавру? Во время тревоги.
Как это? Наблюдать за пво
Я за флагом Кличко наблюдал в первые дни. Ему даже подсветку не выключили)
Ромасик написав:Я тут замечтался Диамантом, а он о своем Галактоне. Что вы в нем нашли? Мордор над жд в полупромке. Товарняки шуруют один за другим под окнами. Дичь дичайшая.
Варшавский более адекватно выглядит
Смотря какая очередь. Первая видовая, да и архитектурно норм. Метро , набережные, гостиницы, БЦ\ТРЦ\ВЦ - варшавский сосет. Последняя мордорна, если только не условно видовые квартирыю. Промку слева расчищают под новые, более продвинутые ЖК, справа - надеюсь после войны сделают по генплану на месте украпластика ТРЦ\транспортный хаб. Сделают это раньше чем метро на Варщавском или очеловечивания ПОХа
Что быстрее произойдёт? Транспортный хаб на укрпластике или метро на веник? Ваши аргументы красиво звучат с позиции продавана. Зачем мне те дикие БЦ под домом, которые паркуют свои брычки у тебя под домом? Какие ТРЦ на левобережной? - прошлый век, а там ретровиль. Промку расчищают? Сколько десятилетий ее будут расчищать? И кто все это время будет слушать шум и потреблять пыль? А на венике экологически чистый район. Более менее закрытая прогулочная территория
Я Галактику ближайше 5 лет продавть не буду, есть кроме нее что продавать. Веник - это ближний Ирпень, правобережная Троещина. Когда из инфраструктуры ничего нет говорят зато "экологически чистый район". Галактика врядли уступает в экологичности, производства закрылись еще до войны. Что там вас конкетно из недобитой промки смущает? Ретровиль это тот ТРЦ что из Бучи градами разбомбили? На Левобережке куча рабочих офисов , рабочих мест и ВЦ международного уровня . Такого на вашем окраинных типово-панельных ПОХах или ввениках не будет никогда. А вы вообще что-то в жизни купили,хоть собачью будку ? Не дотягиваете даже последней очереди Галактики - так и скажите, каждый сверчок - знай свой шесток
Ромасик написав:Что быстрее произойдёт? Транспортный хаб на укрпластике или метро на веник? Ваши аргументы красиво звучат с позиции продавана. Зачем мне те дикие БЦ под домом, которые паркуют свои брычки у тебя под домом? Какие ТРЦ на левобережной? - прошлый век, а там ретровиль. Промку расчищают? Сколько десятилетий ее будут расчищать? И кто все это время будет слушать шум и потреблять пыль? А на венике экологически чистый район. Более менее закрытая прогулочная территория
Навіть без транспортного хабу на Укрпластику, у Галактики дужєе непогана локація, в той час Варшавський - дупа на задвірках міста. І навіть якщо там відкриють обіцяне метро - в транспортному плані він все одно програватиме. Щодо екологічності, раптово: https://www.saveecobot.com/maps/kyiv Найближчий до Варшавського датчик показує 43, датчики в районі Лівобережної і Русанівки - від 8 до 32. Залишається єдиний суттєвий аргумент на користь Варшавського - Ретровіль. Ну, якщо для вас великий сучасний ТРЦ - щоденна, життєво важлива річ, то може це й критично. В районі Галактики для щоденних потреб всього вистачає: купа мережевих супермаркетів, кіно, театр у Комоді, трохи шмоточних в тому ж Комоді й Лівобережному, ціла купа ресторанів, пабів і кафе, кілька приватних клінік, на Окіпної ціла купа банків. А до більш великих і сучасних ТРЦ можна й проїхати, до того ж Рівермолу рукою подати, хоч на правий берег. То ж, якщо життя не проводити в ТРЦ - Варшавський не стане кращим в цьому порівнянні навіть з метро під боком Хоча, звісно, до ідеалу лівобережному масиву теж дуже далеко.
Ромасик написав:А я вот засматриваюсь на домики на Окипной, вдоль ветки метро. Намного интереснее Галактона. Уже появляются цены на мой карман. Правда, площадь, 50м, мне жирно. И пока не разобрался, куда окна 1к выходят - на метро или на Окипной? Но оба варианта обещают быть шумными
Якщо це будинкисаме між Окіпної та лінією метро, то Галактика порівняно з ними - просто бюджетний варіант. І там реально дуже мало варіантів на продаж. Хіба що ви про чешки по іншу сторону Окіпної