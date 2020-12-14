RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10187101881018910190

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:09

Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет. ПОХ уже фатально неисправим, кроме может быть отдельных прибрежных кварталов, и то только в призрачном случае реализации "Теличка-Сити". ПОх лет 10 назад потерял шанс быть чем-то иным как строго 25 этажным преимущественно панельным, удалееным от центра спальником без рекреации и мест интересных кому-то еще, кроме как местным
fox767676
 
Повідомлень: 358
З нами з: 13.06.20
Подякував: 181 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:28

  Puente написав:
  beee написав:


Да, красиво Зображення

От так часом глянеш вкотре і несподівано - от же ж як все попсували ... Плюнути і опустити очі на рівень Дніпра ...[/quote]

Ще не самий сумний ракурс. Але б не завадило зняти скляний нацюцюрник з кловскої вежі, та розполовинити печеську "Панораму"
fox767676
 
Повідомлень: 358
З нами з: 13.06.20
Подякував: 181 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:30

  Puente написав:
  beee написав:


Да, красиво Зображення

От так часом глянеш вкотре і несподівано - от же ж як все попсували ... Плюнути і опустити очі на рівень Дніпра ...[/quote]
Насправді, нічого, що глобально псує краєвид, я тут не бвчу. Так, багато де архітектура засмучує, але таке вже життя, ідеалу ніде немає, в будь-якому місті світу можна найти недоліки. Тут же, хоч здалеко, то все не так і погано. І зелено.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31854
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 7554 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну це ж неслабий фотозум на фото, для позняків відстань нереальна. Вот з СілверБризу чи Русанівської набережної таке можно натурально спостерігати
fox767676
 
Повідомлень: 358
З нами з: 13.06.20
Подякував: 181 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:43

  fox767676 написав:, удалееным от центра спальником без рекреации и мест интересных кому-то еще, кроме как местным

Недавно поехал посмотреть новое рекреационное место возле жк Грейт в заливе Берковщина. Неплохо сделали, маленький правда, но лучше чем ничего. Тем более таких мест как раз и не хватает ПОХу. От грейта идти как раз недалеко, но неудобно.
hume
 
Повідомлень: 8664
З нами з: 27.12.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:46

  Faceless написав:
  Puente написав:
  beee написав:


Да, красиво Зображення

От так часом глянеш вкотре і несподівано - от же ж як все попсували ... Плюнути і опустити очі на рівень Дніпра ...

Насправді, нічого, що глобально псує краєвид, я тут не бвчу. Так, багато де архітектура засмучує, але таке вже життя, ідеалу ніде немає, в будь-якому місті світу можна найти недоліки. Тут же, хоч здалеко, то все не так і погано. І зелено.[/quote]
Если смотреть с обратной стороны неплохо выглядит район возле моста Патона из -за разной этажности, а вот если смотреть на ПОХ или Трою с правого берега выглядит как одна большая стена)
hume
 
Повідомлень: 8664
З нами з: 27.12.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:49

  Ромасик написав:
  beee написав:Ремонт был дорогой. Вид на лавру. Поэтому даже такая аренда не покроет амортизацию. Кому при продаже нужна будет варочная, холодильники, посудомойка, стиралка- юзанные

Зачем нужен вид на лавру? Во время тревоги.

шоб молиться
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14314
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:11

  beee написав:После войны я почему-то резко захотел малолитражку с гбо


Не стоит спешить. Еще непонятно, что будет с газом через полгода и дальше. У вас ведь дом есть-какой нить плуг гибрид типа РАВ4+панели на крышу с гибридным инвертором киловатт на 10 спасут отца русской, ой пардон украинской демократии. Ну и в свете возможных проблем с ляпистричеством +неминуемый рост тарифов, будет это не лишним. Если конечно нет мыслей релоцироваться из неньки. Малолитражка после финика будет как студия после трехкомнатной, ездить можно но ощущения стремные.
drevlyanin
 
Повідомлень: 948
З нами з: 01.04.20
Подякував: 416 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10187101881018910190
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2292, 2293, 2294
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22931 10755035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 13:33
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4893002
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3927
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4087)
08.08.2022 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.