Додано: Пон 08 сер, 2022 15:09

Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет. ПОХ уже фатально неисправим, кроме может быть отдельных прибрежных кварталов, и то только в призрачном случае реализации "Теличка-Сити". ПОх лет 10 назад потерял шанс быть чем-то иным как строго 25 этажным преимущественно панельным, удалееным от центра спальником без рекреации и мест интересных кому-то еще, кроме как местным