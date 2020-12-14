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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:09
Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет. ПОХ уже фатально неисправим, кроме может быть отдельных прибрежных кварталов, и то только в призрачном случае реализации "Теличка-Сити". ПОх лет 10 назад потерял шанс быть чем-то иным как строго 25 этажным преимущественно панельным, удалееным от центра спальником без рекреации и мест интересных кому-то еще, кроме как местным
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:28
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:30
От так часом глянеш вкотре і несподівано - от же ж як все попсували ... Плюнути і опустити очі на рівень Дніпра ...[/quote]
Насправді, нічого, що глобально псує краєвид, я тут не бвчу. Так, багато де архітектура засмучує, але таке вже життя, ідеалу ніде немає, в будь-якому місті світу можна найти недоліки. Тут же, хоч здалеко, то все не так і погано. І зелено.
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну це ж неслабий фотозум на фото, для позняків відстань нереальна. Вот з СілверБризу чи Русанівської набережної таке можно натурально спостерігати
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:43
Недавно поехал посмотреть новое рекреационное место возле жк Грейт в заливе Берковщина. Неплохо сделали, маленький правда, но лучше чем ничего. Тем более таких мест как раз и не хватает ПОХу. От грейта идти как раз недалеко, но неудобно.
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:46
Насправді, нічого, що глобально псує краєвид, я тут не бвчу. Так, багато де архітектура засмучує, але таке вже життя, ідеалу ніде немає, в будь-якому місті світу можна найти недоліки. Тут же, хоч здалеко, то все не так і погано. І зелено.[/quote]
Если смотреть с обратной стороны неплохо выглядит район возле моста Патона из -за разной этажности, а вот если смотреть на ПОХ или Трою с правого берега выглядит как одна большая стена)
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:49
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:11
Не стоит спешить. Еще непонятно, что будет с газом через полгода и дальше. У вас ведь дом есть-какой нить плуг гибрид типа РАВ4+панели на крышу с гибридным инвертором киловатт на 10 спасут отца русской, ой пардон украинской демократии. Ну и в свете возможных проблем с ляпистричеством +неминуемый рост тарифов, будет это не лишним. Если конечно нет мыслей релоцироваться из неньки. Малолитражка после финика будет как студия после трехкомнатной, ездить можно но ощущения стремные.
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:36
Езжу на малолитражке - кэмри называется. Эмоций ноль.
Финика нет давно. Пришлось кокнуть его и квартиру доделать.
Электричка - клёво, но если с..ёбывать - ссыкотно
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:40
Кэмри ? Малолитражка ? Да вам, батенька, в США нужно жить
Купите Короллу + ГБО, вообще загрустите. Но уехать можно будет далеко
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