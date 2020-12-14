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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10188101891019010191

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:19

  Faceless написав:Да, красиво Зображення
Насправді, нічого, що глобально псує краєвид, я тут не бвчу. Так, багато де архітектура засмучує, але таке вже життя, ідеалу ніде немає, в будь-якому місті світу можна найти недоліки. Тут же, хоч здалеко, то все не так і погано. І зелено.

Если смотреть с моста Патона, то елда Кловский 7 как раз на фоне Лавры. А с поха еще по божески
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:26

  Faceless написав:Якщо це будинкисаме між Окіпної та лінією метро, то Галактика порівняно з ними - просто бюджетний варіант. І там реально дуже мало варіантів на продаж. Хіба що ви про чешки по іншу сторону Окіпної

Да, малоэтажки либо три башни.
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В 3 башнях есть после офиса за 77к. Месяц назад было по 90к. Спрашивается, зачем тот Галактон?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Якщо це будинкисаме між Окіпної та лінією метро, то Галактика порівняно з ними - просто бюджетний варіант. І там реально дуже мало варіантів на продаж. Хіба що ви про чешки по іншу сторону Окіпної

Да, малоэтажки либо три башни.
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Сам розглядав ці будинки. Але там є й свої "але".
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:36

  fox767676 написав:Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет.

Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:36

  Faceless написав:Сам розглядав ці будинки. Але там є й свої "але".

Какие?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  fox767676 написав:Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет.

Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
А що не так написано? Між метро і станцією електрички по прямій зовсім недалеко, якщо замість тої промки, що зараз, там зробити щось цивілізоване й крите - буде нормальний такий перехід з одного транспорту на інший через якийсь трц. І це набагато простіше й реальніше, ніж докопати метро.
Faceless
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  #<1 ... 10188101891019010191
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