Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Да, красиво Насправді, нічого, що глобально псує краєвид, я тут не бвчу. Так, багато де архітектура засмучує, але таке вже життя, ідеалу ніде немає, в будь-якому місті світу можна найти недоліки. Тут же, хоч здалеко, то все не так і погано. І зелено.
Если смотреть с моста Патона, то елда Кловский 7 как раз на фоне Лавры. А с поха еще по божески
Faceless написав:Якщо це будинкисаме між Окіпної та лінією метро, то Галактика порівняно з ними - просто бюджетний варіант. І там реально дуже мало варіантів на продаж. Хіба що ви про чешки по іншу сторону Окіпної
Faceless написав:Якщо це будинкисаме між Окіпної та лінією метро, то Галактика порівняно з ними - просто бюджетний варіант. І там реально дуже мало варіантів на продаж. Хіба що ви про чешки по іншу сторону Окіпної
fox767676 написав:Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет.
Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
fox767676 написав:Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет.
Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
А що не так написано? Між метро і станцією електрички по прямій зовсім недалеко, якщо замість тої промки, що зараз, там зробити щось цивілізоване й крите - буде нормальний такий перехід з одного транспорту на інший через якийсь трц. І це набагато простіше й реальніше, ніж докопати метро.