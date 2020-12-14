Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Faceless написав:Якщо це будинкисаме між Окіпної та лінією метро, то Галактика порівняно з ними - просто бюджетний варіант. І там реально дуже мало варіантів на продаж. Хіба що ви про чешки по іншу сторону Окіпної
Faceless написав:Якщо це будинкисаме між Окіпної та лінією метро, то Галактика порівняно з ними - просто бюджетний варіант. І там реально дуже мало варіантів на продаж. Хіба що ви про чешки по іншу сторону Окіпної
fox767676 написав:Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет.
Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
fox767676 написав:Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет.
Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
А що не так написано? Між метро і станцією електрички по прямій зовсім недалеко, якщо замість тої промки, що зараз, там зробити щось цивілізоване й крите - буде нормальний такий перехід з одного транспорту на інший через якийсь трц. І це набагато простіше й реальніше, ніж докопати метро.
К недавно обсуждавшейся теме остановки ОТ во время ВТ. Объявили ВТ. В это время шел вдоль Палладина и наблюдал действия ОТ. Автобус остановился на ост. и стоит на аварийке с открытыми дверьми. В салоне сидит народ. А маршрутки просто "облокотились" на ВТ. Носятся, перехватывают друг у друга "спонсоров".
Faceless написав:Сам розглядав ці будинки. Але там є й свої "але".
Какие?
Перше ви й так вказали - шум. Весь день метро + Броварський, і Окіпної з іншої сторони. В цьому плані та ж Галактика спокійніше й тихіше Друге - не хотів будинок з газом. Це, можливо, й не накритичніший момент, але як на мене мінус. Дворики там тісненькі, запарковані по самі вінця, вже сильно втомилися. Те, що бачив що продавалося з ремонтом, все - просто страшне. Виду як такого скоріше за все там не буде. Тому чи варті вони тої ціни, що за них просять - ще питання.
fox767676 написав:Транспортный шртхаб уже по факту есть - Метро + Остановка городской электрички. Достаточно обьединить их каким-нибудь ТРЦ на месте остановленного украпластика, и заменить гаражи на паркинги. Будет уже транспортный еврохаб ). Примеров сноса гаражей и переделки производст под ТРЦ сколько угодно. А Теперь попробуйте экстраполировать темпы постройки метро последних 10 лет и убедитесь что у варшавского нет шансов в ближайшие 5-7 лет.
Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
А що не так написано? Між метро і станцією електрички по прямій зовсім недалеко, якщо замість тої промки, що зараз, там зробити щось цивілізоване й крите - буде нормальний такий перехід з одного транспорту на інший через якийсь трц. І це набагато простіше й реальніше, ніж докопати метро.
Фантазии в том, что метро реально строили, и к выборам может и построят. Это хорошо отыгралось на цене. А хаб и трц это влажные фантазии. Хаб там в общем-то и сейчас есть. А если и построят хаб-трц-гмперлуп, то будут пробища как на Лыбедской и дичь с развязкой. Вот новая развязка - это хаб