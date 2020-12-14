Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Faceless написав:Щодо екологічності, раптово: https://www.saveecobot.com/maps/kyiv Найближчий до Варшавського датчик показує 43, датчики в районі Лівобережної і Русанівки - від 8 до 32.
Раптово, але не. Правды 64 показывает 32, максимум за сутки 60. Данченко: 9-26. Русановка 8-50, на пиках до 74. В зависимости от удаления от дороги. А Галактон по экологии явно не Русановка.
Ну так якраз Галактика, якщо не два крайні будинки, не біля доріг, добре продувається, поряд з каналом - там якраз все непогано з екологією. От там, де дивитеся, на Окіпної - там цілком може бути ті максимуми, про які ви пишете
Ромасик написав:Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
А що не так написано? Між метро і станцією електрички по прямій зовсім недалеко, якщо замість тої промки, що зараз, там зробити щось цивілізоване й крите - буде нормальний такий перехід з одного транспорту на інший через якийсь трц. І це набагато простіше й реальніше, ніж докопати метро.
Фантазии в том, что метро реально строили, и к выборам может и построят. Это хорошо отыгралось на цене. А хаб и трц это влажные фантазии. Хаб там в общем-то и сейчас есть. А если и построят хаб-трц-гмперлуп, то будут пробища как на Лыбедской и дичь с развязкой. Вот новая развязка - это хаб
Не та зараз ситуація, щоб активно продовжували будувати метро. Ніяких "пробіщ" там не з'явиться, просто те, що там зараз стихійно (базар, кіоски) легко може мігрувати в щось цивілізоване, що з' єднає метро й станцію по прямій. І це робиться просто й швидко, і цілком можливо без держфінансування. Але й без всіх цих хабів. Там вже є нормальний транспортний вузол, інфраструктура, метро, супермаркети, ресторани, банки, лікарні і т п. У Варшавського є тільки ретровіль і все. І надії, що може бути метро (примарні), але навіть з метро - це дупа біля окружної
2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.
Я - власник смарт-квартири на етапі завершення/здачі в експлуатацію. Правда, у Львові, але тим не менше... І, знаючи, а головне - розуміючи теперішню ситуацію, то.... то я не хочу продавати ні по переуступку, ні пізніше готове... а буду здавати в оренду! Правда, то треба ще буде зробити ремонт... Але, на даному етапі/в даній ситуації - я НЕ хочу і НЕ буду продавати свою смарт-квартиру!
Мое уважение. У самого похожая ситуация, и мысли аналогичные. Верим в ВСУ и Украину!
барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились,
в Кропивницком аренда выросла на 30% от довоенных цен. Друг там арендует трешку за 5тыс с 20ти летним ремонтом и очень жалуется. А всё что дешевле вообще под жилье не годное, только собак держать.
То, о чем говорим. Ничего не понятно. В Кропивницком скоро будет как в Киеве. Или наоборот, в Киеве скоро будет как в Кропивницком. Только инфраструктура немножко разная
имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.
Faceless написав:Сам розглядав ці будинки. Але там є й свої "але".
Какие?
Перше ви й так вказали - шум. Весь день метро + Броварський, і Окіпної з іншої сторони. В цьому плані та ж Галактика спокійніше й тихіше Друге - не хотів будинок з газом. Це, можливо, й не накритичніший момент, але як на мене мінус. Дворики там тісненькі, запарковані по самі вінця, вже сильно втомилися. Те, що бачив що продавалося з ремонтом, все - просто страшне. Виду як такого скоріше за все там не буде. Тому чи варті вони тої ціни, що за них просять - ще питання.
Если я правильно смотрю цены, то в Г хотят не меньше денег. По шуму: по Сверстюка ездят не только товарняки, но и фуры. А на Русановку (Окипной) им нельзя. Газ для меня альтернативный источник энергии. А домики эти нравятся, как мечта с детства) и ухоженные, ухоженная алейка к ним, по которой можно спокойно пройтись в темное время суток. Непонятно, зачем жильцам в 2 метрах от метро брычки? Я бы там закрыл дворы. Надо меня главой осбб
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 08 сер, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.
Реально такой отстойный город? Или это отсебятина "туриста"?
2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.
Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать. Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой. При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$. Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины. Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало. Это потенциальные покупатели нашего времени. Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца. Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.
Благодарю за столь основательный комментарий. Хотя по моему скромному мнению, сейчас наступает время именно покупать недвижимость, если дисконт хороший. И вопрос уровня текущих ставок аренды здесь вторичен.
vitaliian написав:В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.
Реально такой отстойный город? Или это отсебятина "туриста"?
vitaliian написав:имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.
Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?