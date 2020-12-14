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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10190101911019210193>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Щодо екологічності, раптово:
https://www.saveecobot.com/maps/kyiv
Найближчий до Варшавського датчик показує 43, датчики в районі Лівобережної і Русанівки - від 8 до 32.

Раптово, але не. Правды 64 показывает 32, максимум за сутки 60. Данченко: 9-26.
Русановка 8-50, на пиках до 74. В зависимости от удаления от дороги. А Галактон по экологии явно не Русановка.

Ну так якраз Галактика, якщо не два крайні будинки, не біля доріг, добре продувається, поряд з каналом - там якраз все непогано з екологією.
От там, де дивитеся, на Окіпної - там цілком може бути ті максимуми, про які ви пишете
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:16

  Прохожий написав:
  2393606 написав:
  beee написав:Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно.
Ремонтов боялись до войны, а сейчас

Смотря где... в сигначюре, к примеру, я бы и сам прикупил сейчас даже без ремонта, если б дисконт был хороший..

а содержать сможете?
услуги УК там и т.д.?

если как в тетрисе, то норм в принципе. Дом там поинтереснее.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:Ой фантазееер. Построить гиперлуп либо достроить станции метро? Туннель там в общем-то готов
А що не так написано? Між метро і станцією електрички по прямій зовсім недалеко, якщо замість тої промки, що зараз, там зробити щось цивілізоване й крите - буде нормальний такий перехід з одного транспорту на інший через якийсь трц. І це набагато простіше й реальніше, ніж докопати метро.

Фантазии в том, что метро реально строили, и к выборам может и построят. Это хорошо отыгралось на цене. А хаб и трц это влажные фантазии. Хаб там в общем-то и сейчас есть. А если и построят хаб-трц-гмперлуп, то будут пробища как на Лыбедской и дичь с развязкой. Вот новая развязка - это хаб


Не та зараз ситуація, щоб активно продовжували будувати метро.
Ніяких "пробіщ" там не з'явиться, просто те, що там зараз стихійно (базар, кіоски) легко може мігрувати в щось цивілізоване, що з' єднає метро й станцію по прямій. І це робиться просто й швидко, і цілком можливо без держфінансування.
Але й без всіх цих хабів. Там вже є нормальний транспортний вузол, інфраструктура, метро, супермаркети, ресторани, банки, лікарні і т п. У Варшавського є тільки ретровіль і все. І надії, що може бути метро (примарні), але навіть з метро - це дупа біля окружної
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:24

  Успіх написав:
  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Я - власник смарт-квартири на етапі завершення/здачі в експлуатацію.
Правда, у Львові, але тим не менше...
І, знаючи, а головне - розуміючи теперішню ситуацію, то.... то я не хочу продавати ні по переуступку, ні пізніше готове... а буду здавати в оренду!
Правда, то треба ще буде зробити ремонт...
Але, на даному етапі/в даній ситуації - я НЕ хочу і НЕ буду продавати свою смарт-квартиру!

Мое уважение. У самого похожая ситуация, и мысли аналогичные. Верим в ВСУ и Украину!
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:28

  hume написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:Поразил репортаж с Чернигова: цены практически не изменились,
в Кропивницком аренда выросла на 30% от довоенных цен. Друг там арендует трешку за 5тыс с 20ти летним ремонтом и очень жалуется. А всё что дешевле вообще под жилье не годное, только собак держать.

То, о чем говорим. Ничего не понятно. В Кропивницком скоро будет как в Киеве. Или наоборот, в Киеве скоро будет как в Кропивницком. Только инфраструктура немножко разная
имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:34

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Сам розглядав ці будинки. Але там є й свої "але".

Какие?
Перше ви й так вказали - шум. Весь день метро + Броварський, і Окіпної з іншої сторони. В цьому плані та ж Галактика спокійніше й тихіше
Друге - не хотів будинок з газом. Це, можливо, й не накритичніший момент, але як на мене мінус.
Дворики там тісненькі, запарковані по самі вінця, вже сильно втомилися.
Те, що бачив що продавалося з ремонтом, все - просто страшне.
Виду як такого скоріше за все там не буде.
Тому чи варті вони тої ціни, що за них просять - ще питання.

Если я правильно смотрю цены, то в Г хотят не меньше денег.
По шуму: по Сверстюка ездят не только товарняки, но и фуры. А на Русановку (Окипной) им нельзя.
Газ для меня альтернативный источник энергии.
А домики эти нравятся, как мечта с детства) и ухоженные, ухоженная алейка к ним, по которой можно спокойно пройтись в темное время суток.
Непонятно, зачем жильцам в 2 метрах от метро брычки? Я бы там закрыл дворы. Надо меня главой осбб :roll:
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 08 сер, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:37

  vitaliian написав:В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.

Реально такой отстойный город? Или это отсебятина "туриста"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:43

  Damien написав:
  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать.
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$.
Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины.
Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало. Это потенциальные покупатели нашего времени.
Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца.
Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.

Благодарю за столь основательный комментарий. Хотя по моему скромному мнению, сейчас наступает время именно покупать недвижимость, если дисконт хороший. И вопрос уровня текущих ставок аренды здесь вторичен.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:02

  BIGor написав:
  vitaliian написав:В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.

Реально такой отстойный город? Или это отсебятина "туриста"?

отсебятина, город шикарный. Венеция-2 https://www.youtube.com/watch?v=Tx-1u2qNh0o с 0:50 уже центр
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:03

  vitaliian написав:имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.


Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?
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