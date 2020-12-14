RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10190101911019210193

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:Какие?
Перше ви й так вказали - шум. Весь день метро + Броварський, і Окіпної з іншої сторони. В цьому плані та ж Галактика спокійніше й тихіше
Друге - не хотів будинок з газом. Це, можливо, й не накритичніший момент, але як на мене мінус.
Дворики там тісненькі, запарковані по самі вінця, вже сильно втомилися.
Те, що бачив що продавалося з ремонтом, все - просто страшне.
Виду як такого скоріше за все там не буде.
Тому чи варті вони тої ціни, що за них просять - ще питання.

Если я правильно смотрю цены, то в Г хотят не меньше денег.
По шуму: по Сверстюка ездят не только товарняки, но и фуры. А на Русановку (Окипной) им нельзя.
Газ для меня альтернативный источник энергии.
А домики эти нравятся, как мечта с детства) и ухоженные, ухоженная алейка к ним, по которой можно спокойно пройтись в темное время суток.
Непонятно, зачем жильцам в 2 метрах от метро брычки? Я бы там закрыл дворы. Надо меня главой осбб :roll:
А по яким цінам ви дивитеся? В тих будинках реально мало варіянтів на продаж, і там великі метражі. Що і з чим ви порівнюєте? Навіть по тій квартирі, що ви наводили - 50м2 з колгоспним несвіжим ремонтом, і 80+ к. І то ще не факт, що то справжня пропозиція. Ви дзвонили?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31860
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 7555 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 10190101911019210193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2292, 2293, 2294
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22931 10764546
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 13:33
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4893079
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1299)
08.08.2022 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.