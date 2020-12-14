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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:10
Ромасик написав: Faceless написав:
Ромасик написав:Какие?
Перше ви й так вказали - шум. Весь день метро + Броварський, і Окіпної з іншої сторони. В цьому плані та ж Галактика спокійніше й тихіше
Друге - не хотів будинок з газом. Це, можливо, й не накритичніший момент, але як на мене мінус.
Дворики там тісненькі, запарковані по самі вінця, вже сильно втомилися.
Те, що бачив що продавалося з ремонтом, все - просто страшне.
Виду як такого скоріше за все там не буде.
Тому чи варті вони тої ціни, що за них просять - ще питання.
Если я правильно смотрю цены, то в Г хотят не меньше денег.
По шуму: по Сверстюка ездят не только товарняки, но и фуры. А на Русановку (Окипной) им нельзя.
Газ для меня альтернативный источник энергии.
А домики эти нравятся, как мечта с детства) и ухоженные, ухоженная алейка к ним, по которой можно спокойно пройтись в темное время суток.
Непонятно, зачем жильцам в 2 метрах от метро брычки? Я бы там закрыл дворы. Надо меня главой осбб
А по яким цінам ви дивитеся? В тих будинках реально мало варіянтів на продаж, і там великі метражі. Що і з чим ви порівнюєте? Навіть по тій квартирі, що ви наводили - 50м2 з колгоспним несвіжим ремонтом, і 80+ к. І то ще не факт, що то справжня пропозиція. Ви дзвонили?
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Faceless
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