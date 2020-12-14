Додано: Пон 08 сер, 2022 19:30

vladimir07 написав: vitaliian написав: имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много. имхо это временный перекос. В Кропивницком нет, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.



Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ? Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?

да так же как в Северной Корее )) один кафе на город, ну - двая без иронии, так оно в мелких и есть, сейчас, правда экспаты из Киева возвращаются, открывают иногда кофейни какие-никакие, легкая частичка большого города, так сказать, но в остальном - мракконкретно Кпропивницкий - город на уранчике, сами понимаете, какой контингент,была еще летка, даже в 98 помню рекламу СДПУ(о) "я верю - они вернутся и сядут за штурвал самолета", ага...ну а теперь как и город корабеллов(с) - депрессивный юг, корочеесли б не облцентр - никто б и не вспомнил, как не помнят всякие Котовски или как там он сейчас в Одесской и по Одесской