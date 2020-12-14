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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10191101921019310194>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:30

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.


Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?


да так же как в Северной Корее )) один кафе на город, ну - два
я без иронии, так оно в мелких и есть, сейчас, правда экспаты из Киева возвращаются, открывают иногда кофейни какие-никакие, легкая частичка большого города, так сказать, но в остальном - мрак

конкретно Кпропивницкий - город на уранчике, сами понимаете, какой контингент,
была еще летка, даже в 98 помню рекламу СДПУ(о) "я верю - они вернутся и сядут за штурвал самолета", ага...
ну а теперь как и город корабеллов(с) - депрессивный юг, короче
если б не облцентр - никто б и не вспомнил, как не помнят всякие Котовски или как там он сейчас в Одесской и по Одесской
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:41

  vladimir07 написав:[

Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?

Жить можно везде, качество жизни будет разное.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:42

  vladimir07 написав:
Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?

это здесь оффтоп... напишу для понимания абсурдности некоторых цен
вот центральная площадь Кропивницкого например
https://youtu.be/Tx-1u2qNh0o?t=1097
а это центр освобожденного Ирпеня (модерация простите обещаю развивать тему не буду)
https://youtu.be/sJODlwYwnk4
найдите 10 отличий
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 19:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:44

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:
Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?

это здесь оффтоп, посмотрите видео с ютуба. вот центральная площадь например
https://youtu.be/Tx-1u2qNh0o?t=1097
а это центр Ирпеня (модерация простите я развивать тему не буду)
https://youtu.be/sJODlwYwnk4

А что смотреть? Что там сплошной пустырь, выложенный плиточкой, что и в другом видео - пустырь на плиточке, но с декоративными кущами :mrgreen:
Ни то, ни другое для нормального времяпровождения не подходит.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:21

vitaliian, а ось мої рідні Жовті Води, хоч давно вже треба оновити плитку в парку, але все одно дуже гарно. Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
https://www.youtube.com/watch?v=zsrneBwt-iU
А продавши квартиру в Києві, можна таких штук 10-15 купити в ЖВ, а краще будинок. На пенсію звалити в тихе, маленьке і гарне місто, як варіант. Кривий Ріг в півгодини їзди.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:28

  Striker написав:Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:44

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Востаннє редагувалось beee в Пон 08 сер, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:47

  vitaliian написав:
  Striker написав:Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет :D

Это ты наверно мимо проходных КоксоХима не проезжал никогда
Мой район детства
Все ходили смотреть как садятся в аэропорту самолёты, а я на мостик Квиринга как паровоз толкает составы с коксом туда сюда :mrgreen:
Там 30 лет назад можно было снимать фильмы по деблокаду Мариуполя
Впечатляла гора колёсных пар и прочего лома возле Коксовой 2 и сверху этой горы в метров 7-8 - выброшенныймтепловоз и две сгоревшие цистерны
Впрочем скоро в нулевые всё это убрали(спизд…ли на лом)
Кроме мусора и раскуяренных заборов вокруг
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:50

  барабашов написав:Впечатляла гора колёсных пар и прочего лома возле Коксовой 2 и сверху этой горы в метров 7-8 - выброшенныймтепловоз и две сгоревшие цистерны
тихо завидую.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:51

  Striker написав:vitaliian, а ось мої рідні Жовті Води, хоч давно вже треба оновити плитку в парку, але все одно дуже гарно. Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
https://www.youtube.com/watch?v=zsrneBwt-iU
А продавши квартиру в Києві, можна таких штук 10-15 купити в ЖВ, а краще будинок. На пенсію звалити в тихе, маленьке і гарне місто, як варіант. Кривий Ріг в півгодини їзди.

я прожил там с 0 до 20. приятно, когда человек любит родину.
мне очень на зашло, к сожалению. Киев - был другой планетой, где удивительно, но, например, пропускали на пешеходных переходах

я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет :D

жил в Днепре 6 лет. Калиновую знаю хорошо. о Днепре неоднозначное впечатление))
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