Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.
Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?
да так же как в Северной Корее )) один кафе на город, ну - два я без иронии, так оно в мелких и есть, сейчас, правда экспаты из Киева возвращаются, открывают иногда кофейни какие-никакие, легкая частичка большого города, так сказать, но в остальном - мрак
конкретно Кпропивницкий - город на уранчике, сами понимаете, какой контингент, была еще летка, даже в 98 помню рекламу СДПУ(о) "я верю - они вернутся и сядут за штурвал самолета", ага... ну а теперь как и город корабеллов(с) - депрессивный юг, короче если б не облцентр - никто б и не вспомнил, как не помнят всякие Котовски или как там он сейчас в Одесской и по Одесской
vitaliian, а ось мої рідні Жовті Води, хоч давно вже треба оновити плитку в парку, але все одно дуже гарно. Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш. https://www.youtube.com/watch?v=zsrneBwt-iU А продавши квартиру в Києві, можна таких штук 10-15 купити в ЖВ, а краще будинок. На пенсію звалити в тихе, маленьке і гарне місто, як варіант. Кривий Ріг в півгодини їзди.
Striker написав:Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет
Striker написав:Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет
Это ты наверно мимо проходных КоксоХима не проезжал никогда Мой район детства Все ходили смотреть как садятся в аэропорту самолёты, а я на мостик Квиринга как паровоз толкает составы с коксом туда сюда Там 30 лет назад можно было снимать фильмы по деблокаду Мариуполя Впечатляла гора колёсных пар и прочего лома возле Коксовой 2 и сверху этой горы в метров 7-8 - выброшенныймтепловоз и две сгоревшие цистерны Впрочем скоро в нулевые всё это убрали(спизд…ли на лом) Кроме мусора и раскуяренных заборов вокруг
Striker написав:vitaliian, а ось мої рідні Жовті Води, хоч давно вже треба оновити плитку в парку, але все одно дуже гарно. Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш. https://www.youtube.com/watch?v=zsrneBwt-iU А продавши квартиру в Києві, можна таких штук 10-15 купити в ЖВ, а краще будинок. На пенсію звалити в тихе, маленьке і гарне місто, як варіант. Кривий Ріг в півгодини їзди.
я прожил там с 0 до 20. приятно, когда человек любит родину. мне очень на зашло, к сожалению. Киев - был другой планетой, где удивительно, но, например, пропускали на пешеходных переходах
я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет
жил в Днепре 6 лет. Калиновую знаю хорошо. о Днепре неоднозначное впечатление))