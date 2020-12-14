Додано: Пон 08 сер, 2022 21:46

2393606 написав: Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь. Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза.. Буду благодарен за обратную связь.

Квартира, такой продукт, который в себя абсорбирует инфляцию, поэтому многие считают хорошей инвестицией. Но рынок цикличный и приходит такой момент, когда нужны деньги, а цены просели. Продать часть квартиры нельзя и приходится продавать всю квартиру за те деньги, которые покупатель готов заплатить.В период неопределённости никто не хочет продавать и покупать т.к. все бояться прогадать (не только с ценой). Ближайшие пол года ситуация станет более понятная, т.к. те кто сможет зацепиться за границей уже для себя решит, что остаётся там и примет решение продавать свою квартиру в Украине, т.к. деньги нужны на первый взнос ипотеки, открытие бизнеса и пр. Предложение начнёт давить, а платежеспособному спросу взяться неоткуда. Те, кому деньги не сильно жмут, возьмут паузу т.к. продавать за дёшево не хочется и острой необходимости в деньгах нет. Но когда цены начнут лететь в низ, то и они подключаться т.к. возвращаться не будут, не решённые вопросы тяготят и хочется закрыть проблему, чтобы снять ``боль``.Если недвижимость падает в цене, а сдача в аренду не перекрывает текущие ремонты, то даже самый блаженный придёт в себя после года такой инвестиции и начнёт думать как спасти деньги, а не приумножить.