Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Застройщик МК "Антарес", генеральный директор - депутат-рыгианал смитюх григорий евдокимович, заправляла стройкой его родственница (сестра?) Ольга Евдокимовна, она-же курировала стройки объектов партии рыгионов - на Липской, к-р Зоряный. Местами качество шло отличное, но на некоторых вещах экономили нещадно. Стиль конторы - кидать подрядчиков и поставщиков. По отделочным работам - смесь говна с качственным.
При Ющенко и Юле рыги осмеливались кого то кидать??? Их же брили как лохов на взлёте(что потом при Хфёдорыче они и припомнили Юле)?
vitaliian написав:имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.
Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?
Люди з провінції - не читають обліківку Віталіана, і не знають, що рай земний - в Ірпенях!
Стільки чванства, презирства і тупості!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 сер, 2022 21:10, всього редагувалось 3 разів.
барабашов написав:Впечатляла гора колёсных пар и прочего лома возле Коксовой 2 и сверху этой горы в метров 7-8 - выброшенныймтепловоз и две сгоревшие цистерны
тихо завидую.
Поэтому для нас если где-то кто-то кого-то убивает молотком 15 лет назал(ну ты помнишь это) - для нас это почти нормально Для вас кажется что пишет это всё маньяк или шизоид По сравнению с моим райончиком Бамбасс отдыхает Хотя Западный то похуже был Ну да ладно, главное ниже Главное - чтоб у тебя тоже был при себе молоток Иногда забывал его дома В 94м надо было в августе носить их с собой 2 Как раз 8.08.94
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 08 сер, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:я прожил там с 0 до 20. приятно, когда человек любит родину. мне очень на зашло, к сожалению. Киев - был другой планетой, где удивительно, но, например, пропускали на пешеходных переходах
20 років? Я з самого народження 1990-2015, потім кинув чудову як для ЖВ роботу на СхідГЗК, але грошей це багато не приносило (в Дніпрі вже тоді зарплати були в 1.5-2 рази вищі). Та і подумав, що мені в мої 24 роки хочеться чогось цікавішого і пішов у вільне плавання (вступив в свої 24 на 1-й курс на бюджет в НГУ, зараз Дніпровська політехніка). Закінчив 1-й курс одним із кращих студентів на потоці, пожив в общазі, де половина - дівчата з економічного і інших факультетів. Було весело, а на другий рік вже пішов працювати, пізніше через рік перевівся на заочку (ще півроку отримував халявну стипендію і не ходив в універ).
барабашов написав:Это ты наверно мимо проходных КоксоХима не проезжал никогда Мой район детства
А що там такого страшного? Я з 2017 по 2021 їздив через Коксохім майже кожного дня на роботу в КБ "Південне" працювати "Испытателем-электриком ракетных жидкостных двигателей и их агрегатов", яких зараз в України чомусь немає (і ракет). А на Западному лежав 2 рази в 4-й лікарні, якась там гопота особливо добра чи шо. На Парусі майже те саме. Дочитав до молотка, тепер все зрозумів. Зараз, мабуть, вже трохи не так, як тоді було.
2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.
Квартира, такой продукт, который в себя абсорбирует инфляцию, поэтому многие считают хорошей инвестицией. Но рынок цикличный и приходит такой момент, когда нужны деньги, а цены просели. Продать часть квартиры нельзя и приходится продавать всю квартиру за те деньги, которые покупатель готов заплатить. В период неопределённости никто не хочет продавать и покупать т.к. все бояться прогадать (не только с ценой). Ближайшие пол года ситуация станет более понятная, т.к. те кто сможет зацепиться за границей уже для себя решит, что остаётся там и примет решение продавать свою квартиру в Украине, т.к. деньги нужны на первый взнос ипотеки, открытие бизнеса и пр. Предложение начнёт давить, а платежеспособному спросу взяться неоткуда. Те, кому деньги не сильно жмут, возьмут паузу т.к. продавать за дёшево не хочется и острой необходимости в деньгах нет. Но когда цены начнут лететь в низ, то и они подключаться т.к. возвращаться не будут, не решённые вопросы тяготят и хочется закрыть проблему, чтобы снять ``боль``. Если недвижимость падает в цене, а сдача в аренду не перекрывает текущие ремонты, то даже самый блаженный придёт в себя после года такой инвестиции и начнёт думать как спасти деньги, а не приумножить.
Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.