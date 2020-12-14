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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10192101931019410195>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:55

  rjkz написав:
  hume написав:
  барабашов написав:А есть в Киеве что то подобное возле Крещатика и максимально близко к КабМину к примеру, кроме Г9а и Двймонда? Почём там

Конечно есть, называется Липська Вежа. Место огонь. Институтская 18А. Нотам всегда было очень дорого. Там даже после постройки высотки дворик остался очень уютный. Но тоже все квартиры от 150 метров
https://domik.ua/poleznoe/photoalbum/ki ... 45846.html


Застройщик МК "Антарес", генеральный директор - депутат-рыгианал смитюх григорий евдокимович, заправляла стройкой его родственница (сестра?) Ольга Евдокимовна, она-же курировала стройки объектов партии рыгионов - на Липской, к-р Зоряный.
Местами качество шло отличное, но на некоторых вещах экономили нещадно.
Стиль конторы - кидать подрядчиков и поставщиков.
По отделочным работам - смесь говна с качственным.

При Ющенко и Юле рыги осмеливались кого то кидать???
Их же брили как лохов на взлёте(что потом при Хфёдорыче они и припомнили Юле)?
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:57

beee
А конкретно то где?
Не на Лазаряна же в древних общагах?
Мой дом 36 был почти по тому же прожекту, но более ранний
Петровского 42/44/46 - копия общаг
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:59

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:имхо это временный перекос. В Кропивницком нет вообще ничего, чтобы как то жить. В Киеве были понаехи на работу, они почему-то разбежались (я хз чем там где они сейчас лучше). Транспорт пустой, пробок нет. В Кропивницкий съехались понаехи АН, ВВ, ВТ (это буквы на номерах). В мае был там в гостях, иногородних авто очень много.


Чего конкретно нет ? И как люди умудряются жить в десятках тысяч населенных пунктов, которые в 5-10-20 раз меньше Кропивницкого ?

Люди з провінції - не читають обліківку Віталіана, і не знають, що рай земний - в Ірпенях!

Стільки чванства, презирства і тупості!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 сер, 2022 21:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:59

  барабашов написав:beee
А конкретно то где?
Не на Лазаряна же в древних общагах?

Да, там - в общаге, конечно
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Впечатляла гора колёсных пар и прочего лома возле Коксовой 2 и сверху этой горы в метров 7-8 - выброшенныймтепловоз и две сгоревшие цистерны
тихо завидую.

Поэтому для нас если где-то кто-то кого-то убивает молотком 15 лет назал(ну ты помнишь это) - для нас это почти нормально
Для вас кажется что пишет это всё маньяк или шизоид
По сравнению с моим райончиком Бамбасс отдыхает
Хотя Западный то похуже был
Ну да ладно, главное ниже
Главное - чтоб у тебя тоже был при себе молоток
Иногда забывал его дома
В 94м надо было в августе носить их с собой 2
Как раз 8.08.94
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 08 сер, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:07

  beee написав:
  барабашов написав:beee
А конкретно то где?
Не на Лазаряна же в древних общагах?

Да, там - в общаге, конечно

Хорошее место, с парком и белочками
И МакДак наверно при вас уже на верху работал, а то и ДАФИ
Я в «металле» учился
Вы в каких годах?
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:22

  beee написав:я прожил там с 0 до 20. приятно, когда человек любит родину.
мне очень на зашло, к сожалению. Киев - был другой планетой, где удивительно, но, например, пропускали на пешеходных переходах

20 років? :shock: Я з самого народження 1990-2015, потім кинув чудову як для ЖВ роботу на СхідГЗК, але грошей це багато не приносило (в Дніпрі вже тоді зарплати були в 1.5-2 рази вищі). Та і подумав, що мені в мої 24 роки хочеться чогось цікавішого і пішов у вільне плавання (вступив в свої 24 на 1-й курс на бюджет в НГУ, зараз Дніпровська політехніка). Закінчив 1-й курс одним із кращих студентів на потоці, пожив в общазі, де половина - дівчата з економічного і інших факультетів. Було весело, а на другий рік вже пішов працювати, пізніше через рік перевівся на заочку (ще півроку отримував халявну стипендію і не ходив в універ).
  барабашов написав:Это ты наверно мимо проходных КоксоХима не проезжал никогда
Мой район детства

А що там такого страшного? :) Я з 2017 по 2021 їздив через Коксохім майже кожного дня на роботу в КБ "Південне" працювати "Испытателем-электриком ракетных жидкостных двигателей и их агрегатов", яких зараз в України чомусь немає (і ракет). :lol:
А на Западному лежав 2 рази в 4-й лікарні, якась там гопота особливо добра чи шо. На Парусі майже те саме. :mrgreen: Дочитав до молотка, тепер все зрозумів. Зараз, мабуть, вже трохи не так, як тоді було.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:46

  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Квартира, такой продукт, который в себя абсорбирует инфляцию, поэтому многие считают хорошей инвестицией. Но рынок цикличный и приходит такой момент, когда нужны деньги, а цены просели. Продать часть квартиры нельзя и приходится продавать всю квартиру за те деньги, которые покупатель готов заплатить.
В период неопределённости никто не хочет продавать и покупать т.к. все бояться прогадать (не только с ценой). Ближайшие пол года ситуация станет более понятная, т.к. те кто сможет зацепиться за границей уже для себя решит, что остаётся там и примет решение продавать свою квартиру в Украине, т.к. деньги нужны на первый взнос ипотеки, открытие бизнеса и пр. Предложение начнёт давить, а платежеспособному спросу взяться неоткуда. Те, кому деньги не сильно жмут, возьмут паузу т.к. продавать за дёшево не хочется и острой необходимости в деньгах нет. Но когда цены начнут лететь в низ, то и они подключаться т.к. возвращаться не будут, не решённые вопросы тяготят и хочется закрыть проблему, чтобы снять ``боль``.
Если недвижимость падает в цене, а сдача в аренду не перекрывает текущие ремонты, то даже самый блаженный придёт в себя после года такой инвестиции и начнёт думать как спасти деньги, а не приумножить.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:19

  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

А до війни скільки було куе за метр?
Striker
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