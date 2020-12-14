beee
А конкретно то где?
Не на Лазаряна же в древних общагах?
Мой дом 36 был почти по тому же прожекту, но более ранний
Петровского 42/44/46 - копия общаг
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 сер, 2022 20:57
beee
А конкретно то где?
Не на Лазаряна же в древних общагах?
Мой дом 36 был почти по тому же прожекту, но более ранний
Петровского 42/44/46 - копия общаг
Додано: Пон 08 сер, 2022 20:59
Додано: Пон 08 сер, 2022 21:02
Поэтому для нас если где-то кто-то кого-то убивает молотком 15 лет назал(ну ты помнишь это) - для нас это почти нормально
Для вас кажется что пишет это всё маньяк или шизоид
По сравнению с моим райончиком Бамбасс отдыхает
Хотя Западный то похуже был
Ну да ладно, главное ниже
Главное - чтоб у тебя тоже был при себе молоток
Иногда забывал его дома
В 94м надо было в августе носить их с собой 2
Как раз 8.08.94
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 08 сер, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 сер, 2022 21:07
Додано: Пон 08 сер, 2022 21:22
20 років? Я з самого народження 1990-2015, потім кинув чудову як для ЖВ роботу на СхідГЗК, але грошей це багато не приносило (в Дніпрі вже тоді зарплати були в 1.5-2 рази вищі). Та і подумав, що мені в мої 24 роки хочеться чогось цікавішого і пішов у вільне плавання (вступив в свої 24 на 1-й курс на бюджет в НГУ, зараз Дніпровська політехніка). Закінчив 1-й курс одним із кращих студентів на потоці, пожив в общазі, де половина - дівчата з економічного і інших факультетів. Було весело, а на другий рік вже пішов працювати, пізніше через рік перевівся на заочку (ще півроку отримував халявну стипендію і не ходив в універ).
А що там такого страшного? Я з 2017 по 2021 їздив через Коксохім майже кожного дня на роботу в КБ "Південне" працювати "Испытателем-электриком ракетных жидкостных двигателей и их агрегатов", яких зараз в України чомусь немає (і ракет).
А на Западному лежав 2 рази в 4-й лікарні, якась там гопота особливо добра чи шо. На Парусі майже те саме. Дочитав до молотка, тепер все зрозумів. Зараз, мабуть, вже трохи не так, як тоді було.
Додано: Пон 08 сер, 2022 21:46
Квартира, такой продукт, который в себя абсорбирует инфляцию, поэтому многие считают хорошей инвестицией. Но рынок цикличный и приходит такой момент, когда нужны деньги, а цены просели. Продать часть квартиры нельзя и приходится продавать всю квартиру за те деньги, которые покупатель готов заплатить.
В период неопределённости никто не хочет продавать и покупать т.к. все бояться прогадать (не только с ценой). Ближайшие пол года ситуация станет более понятная, т.к. те кто сможет зацепиться за границей уже для себя решит, что остаётся там и примет решение продавать свою квартиру в Украине, т.к. деньги нужны на первый взнос ипотеки, открытие бизнеса и пр. Предложение начнёт давить, а платежеспособному спросу взяться неоткуда. Те, кому деньги не сильно жмут, возьмут паузу т.к. продавать за дёшево не хочется и острой необходимости в деньгах нет. Но когда цены начнут лететь в низ, то и они подключаться т.к. возвращаться не будут, не решённые вопросы тяготят и хочется закрыть проблему, чтобы снять ``боль``.
Если недвижимость падает в цене, а сдача в аренду не перекрывает текущие ремонты, то даже самый блаженный придёт в себя после года такой инвестиции и начнёт думать как спасти деньги, а не приумножить.
Додано: Пон 08 сер, 2022 22:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
Додано: Пон 08 сер, 2022 22:19
Додано: Пон 08 сер, 2022 22:24
Приятелю повезло, пусть пьет неделю до отключки.
А кстати какая площадь ?
Додано: Пон 08 сер, 2022 22:25
Я не цікавився цим питанням. Просто інформую, може кому згодиться така інформація.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|