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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:57

beee
А конкретно то где?
Не на Лазаряна же в древних общагах?
Мой дом 36 был почти по тому же прожекту, но более ранний
Петровского 42/44/46 - копия общаг
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:59

  барабашов написав:beee
А конкретно то где?
Не на Лазаряна же в древних общагах?

Да, там - в общаге, конечно
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Впечатляла гора колёсных пар и прочего лома возле Коксовой 2 и сверху этой горы в метров 7-8 - выброшенныймтепловоз и две сгоревшие цистерны
тихо завидую.

Поэтому для нас если где-то кто-то кого-то убивает молотком 15 лет назал(ну ты помнишь это) - для нас это почти нормально
Для вас кажется что пишет это всё маньяк или шизоид
По сравнению с моим райончиком Бамбасс отдыхает
Хотя Западный то похуже был
Ну да ладно, главное ниже
Главное - чтоб у тебя тоже был при себе молоток
Иногда забывал его дома
В 94м надо было в августе носить их с собой 2
Как раз 8.08.94
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 08 сер, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:07

  beee написав:
  барабашов написав:beee
А конкретно то где?
Не на Лазаряна же в древних общагах?

Да, там - в общаге, конечно

Хорошее место, с парком и белочками
И МакДак наверно при вас уже на верху работал, а то и ДАФИ
Я в «металле» учился
Вы в каких годах?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:22

  beee написав:я прожил там с 0 до 20. приятно, когда человек любит родину.
мне очень на зашло, к сожалению. Киев - был другой планетой, где удивительно, но, например, пропускали на пешеходных переходах

20 років? :shock: Я з самого народження 1990-2015, потім кинув чудову як для ЖВ роботу на СхідГЗК, але грошей це багато не приносило (в Дніпрі вже тоді зарплати були в 1.5-2 рази вищі). Та і подумав, що мені в мої 24 роки хочеться чогось цікавішого і пішов у вільне плавання (вступив в свої 24 на 1-й курс на бюджет в НГУ, зараз Дніпровська політехніка). Закінчив 1-й курс одним із кращих студентів на потоці, пожив в общазі, де половина - дівчата з економічного і інших факультетів. Було весело, а на другий рік вже пішов працювати, пізніше через рік перевівся на заочку (ще півроку отримував халявну стипендію і не ходив в універ).
  барабашов написав:Это ты наверно мимо проходных КоксоХима не проезжал никогда
Мой район детства

А що там такого страшного? :) Я з 2017 по 2021 їздив через Коксохім майже кожного дня на роботу в КБ "Південне" працювати "Испытателем-электриком ракетных жидкостных двигателей и их агрегатов", яких зараз в України чомусь немає (і ракет). :lol:
А на Западному лежав 2 рази в 4-й лікарні, якась там гопота особливо добра чи шо. На Парусі майже те саме. :mrgreen: Дочитав до молотка, тепер все зрозумів. Зараз, мабуть, вже трохи не так, як тоді було.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:46

  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Квартира, такой продукт, который в себя абсорбирует инфляцию, поэтому многие считают хорошей инвестицией. Но рынок цикличный и приходит такой момент, когда нужны деньги, а цены просели. Продать часть квартиры нельзя и приходится продавать всю квартиру за те деньги, которые покупатель готов заплатить.
В период неопределённости никто не хочет продавать и покупать т.к. все бояться прогадать (не только с ценой). Ближайшие пол года ситуация станет более понятная, т.к. те кто сможет зацепиться за границей уже для себя решит, что остаётся там и примет решение продавать свою квартиру в Украине, т.к. деньги нужны на первый взнос ипотеки, открытие бизнеса и пр. Предложение начнёт давить, а платежеспособному спросу взяться неоткуда. Те, кому деньги не сильно жмут, возьмут паузу т.к. продавать за дёшево не хочется и острой необходимости в деньгах нет. Но когда цены начнут лететь в низ, то и они подключаться т.к. возвращаться не будут, не решённые вопросы тяготят и хочется закрыть проблему, чтобы снять ``боль``.
Если недвижимость падает в цене, а сдача в аренду не перекрывает текущие ремонты, то даже самый блаженный придёт в себя после года такой инвестиции и начнёт думать как спасти деньги, а не приумножить.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:19

  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

А до війни скільки було куе за метр?
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:24

  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.


Приятелю повезло, пусть пьет неделю до отключки.
А кстати какая площадь ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:25

  Striker написав:
  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

А до війни скільки було куе за метр?

Я не цікавився цим питанням. Просто інформую, може кому згодиться така інформація.
reus
 
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