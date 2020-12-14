Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
Приятелю повезло, пусть пьет неделю до отключки. А кстати какая площадь ?
Я не обратил внимание, но по моему что-то около 42 м. Продавал 2 месяца. Я сам сначала не поверил, но когда он показал доки, сомнения отпали. Я был уверен, что РН в коме.
Frant написав:Люди з провінції - не читають обліківку Віталіана, і не знають, що рай земний - в Ірпенях!
мне достаточно что вы читаете, ни на что большее и не рассчитываю.
Striker написав:
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
А до війни скільки було куе за метр?
+/- так и было или дешевле
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 22:34, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому
барабашов написав:Поэтому для нас если где-то кто-то кого-то убивает молотком 15 лет назал(ну ты помнишь это) - для нас это почти нормально
у меня был знакомый валютчик, Костя с московской, замочили в 2017. https://www.gorod.dp.ua/news/127523 а молотком это три маньяка, с Коммунара. Один кажется уже вышел. Я как раз переехал в Днепр тем летом. Днепр город бандитов.
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому
ДА, я сам был удивлен, что люди покупают. Он говорит, что там семья копила деньги на новострой, но условия застройщик выставил неадекватные, плюс могут не достроить, поэтому выбрали вторичку. 200 дол. аренда. На сейчас 25л окупаемости, плюс война не понимаю смысла покупки.
Striker написав:Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет
О, вулиця Калинова в Дніпрі тут відома, ще з часів Юри-теплотехніка