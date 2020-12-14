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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10192101931019410195

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:30

  Хомякоид написав:
  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.


Приятелю повезло, пусть пьет неделю до отключки.
А кстати какая площадь ?

Я не обратил внимание, но по моему что-то около 42 м. Продавал 2 месяца. Я сам сначала не поверил, но когда он показал доки, сомнения отпали. Я был уверен, что РН в коме.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:33

  Frant написав:Люди з провінції - не читають обліківку Віталіана, і не знають, що рай земний - в Ірпенях!
мне достаточно что вы читаете, ни на что большее и не рассчитываю.
  Striker написав:
  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

А до війни скільки було куе за метр?

+/- так и было или дешевле
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:33

  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:37

  барабашов написав:Поэтому для нас если где-то кто-то кого-то убивает молотком 15 лет назал(ну ты помнишь это) - для нас это почти нормально
у меня был знакомый валютчик, Костя с московской, замочили в 2017. https://www.gorod.dp.ua/news/127523
а молотком это три маньяка, с Коммунара. Один кажется уже вышел. Я как раз переехал в Днепр тем летом. Днепр город бандитов.
  Richi написав:а платежеспособному спросу взяться неоткуда.
загуглите сколько напечатали за полгода. И сколько еще напечатают. На складах деньги не лежат, оседают в карманах. Что глобально изменилось 24.02? Карманы поменялись.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:42

  Damien написав:
  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому

ДА, я сам был удивлен, что люди покупают. Он говорит, что там семья копила деньги на новострой, но условия застройщик выставил неадекватные, плюс могут не достроить, поэтому выбрали вторичку. 200 дол. аренда. На сейчас 25л окупаемости, плюс война не понимаю смысла покупки.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Striker написав:Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет :D


О, вулиця Калинова в Дніпрі тут відома, ще з часів Юри-теплотехніка
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:загуглите сколько напечатали за полгода. И сколько еще напечатают. На складах деньги не лежат, оседают в карманах. Что глобально изменилось 24.02? Карманы поменялись.

Ну печатают, что дальше? До войны был курс 28, сейчас 41. 41 больше 28 и что? Все богаче стали?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 01:37

Максим, это ты?

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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 02:32

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Конечно есть, называется Липська Вежа. Место огонь. Институтская 18А. Нотам всегда было очень дорого. Там даже после постройки высотки дворик остался очень уютный. Но тоже все квартиры от 150 метров
https://domik.ua/poleznoe/photoalbum/ki ... 45846.html


Застройщик МК "Антарес", генеральный директор - депутат-рыгианал смитюх григорий евдокимович, заправляла стройкой его родственница (сестра?) Ольга Евдокимовна, она-же курировала стройки объектов партии рыгионов - на Липской, к-р Зоряный.
Местами качество шло отличное, но на некоторых вещах экономили нещадно.
Стиль конторы - кидать подрядчиков и поставщиков.
По отделочным работам - смесь говна с качственным.

При Ющенко и Юле рыги осмеливались кого то кидать???
Их же брили как лохов на взлёте(что потом при Хфёдорыче они и припомнили Юле)?



Липська вэжа закончила строиться в 2011 году (начале), там два дома.
История кидков относится к разным временным периодам. Но имеет общие похожие сценарии. Могу ручаться за достоверность :evil: .
rjkz
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