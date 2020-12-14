Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
Приятелю повезло, пусть пьет неделю до отключки. А кстати какая площадь ?
Я не обратил внимание, но по моему что-то около 42 м. Продавал 2 месяца. Я сам сначала не поверил, но когда он показал доки, сомнения отпали. Я был уверен, что РН в коме.
Frant написав:Люди з провінції - не читають обліківку Віталіана, і не знають, що рай земний - в Ірпенях!
мне достаточно что вы читаете, ни на что большее и не рассчитываю.
Striker написав:
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
А до війни скільки було куе за метр?
+/- так и было или дешевле
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 22:34, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому
барабашов написав:Поэтому для нас если где-то кто-то кого-то убивает молотком 15 лет назал(ну ты помнишь это) - для нас это почти нормально
у меня был знакомый валютчик, Костя с московской, замочили в 2017. https://www.gorod.dp.ua/news/127523 а молотком это три маньяка, с Коммунара. Один кажется уже вышел. Я как раз переехал в Днепр тем летом. Днепр город бандитов.
reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому
ДА, я сам был удивлен, что люди покупают. Он говорит, что там семья копила деньги на новострой, но условия застройщик выставил неадекватные, плюс могут не достроить, поэтому выбрали вторичку. 200 дол. аренда. На сейчас 25л окупаемости, плюс война не понимаю смысла покупки.
Striker написав:Все місто зелене, в Дніпрі, де я зараз, такого не побачиш.
я жил в Днепре на Калиновой (вообще ужас) и внизу Рабочей (транспортная книга). Имхо единственное где можно жить это верх К.Маркса возле Музея. Остальные районы (особенно Западный) идеальны для съемки фильмов катастроф. Неоправданно дорогой город по аренде и по цене бетона. Рядом Каменское (Днепродзержинск), все тоже самое только в 3р дешевле. А там мост сити нет
О, вулиця Калинова в Дніпрі тут відома, ще з часів Юри-теплотехніка
Застройщик МК "Антарес", генеральный директор - депутат-рыгианал смитюх григорий евдокимович, заправляла стройкой его родственница (сестра?) Ольга Евдокимовна, она-же курировала стройки объектов партии рыгионов - на Липской, к-р Зоряный. Местами качество шло отличное, но на некоторых вещах экономили нещадно. Стиль конторы - кидать подрядчиков и поставщиков. По отделочным работам - смесь говна с качственным.
При Ющенко и Юле рыги осмеливались кого то кидать??? Их же брили как лохов на взлёте(что потом при Хфёдорыче они и припомнили Юле)?
Липська вэжа закончила строиться в 2011 году (начале), там два дома. История кидков относится к разным временным периодам. Но имеет общие похожие сценарии. Могу ручаться за достоверность .
барабашов написав:Впечатляла гора колёсных пар и прочего лома возле Коксовой 2 и сверху этой горы в метров 7-8 - выброшенныймтепловоз и две сгоревшие цистерны
тихо завидую.
Поэтому для нас если где-то кто-то кого-то убивает молотком 15 лет назал(ну ты помнишь это) - для нас это почти нормально Для вас кажется что пишет это всё маньяк или шизоид По сравнению с моим райончиком Бамбасс отдыхает Хотя Западный то похуже был Ну да ладно, главное ниже Главное - чтоб у тебя тоже был при себе молоток Иногда забывал его дома В 94м надо было в августе носить их с собой 2 Как раз 8.08.94
Ну в конце 80-х- начале 90-х и Киев был другим. И драки район на район и цепи/ножи/заточенные велосипедные звезды. И ментовские машины, которые боялись ночью на моей Татарке останавливаться. И сосед по улице, у которого периодически пытались подсунуть взрывчатку в машину, в конце концов заморочился чтобы пригнать иномарку (регулярно это делал), которая была практически дохлой, но выглядела как почти новая (для нас тогда любая иномарка была как лимузин, помните?). Сам ее заминировал и когда кто-то опять полез.... Так что вся страна в треморе была.
beee написав:я прожил там с 0 до 20. приятно, когда человек любит родину. мне очень на зашло, к сожалению. Киев - был другой планетой, где удивительно, но, например, пропускали на пешеходных переходах
20 років? Я з самого народження 1990-2015, потім кинув чудову як для ЖВ роботу на СхідГЗК, але грошей це багато не приносило (в Дніпрі вже тоді зарплати були в 1.5-2 рази вищі). Та і подумав, що мені в мої 24 роки хочеться чогось цікавішого і пішов у вільне плавання (вступив в свої 24 на 1-й курс на бюджет в НГУ, зараз Дніпровська політехніка). Закінчив 1-й курс одним із кращих студентів на потоці, пожив в общазі, де половина - дівчата з економічного і інших факультетів. Було весело, а на другий рік вже пішов працювати, пізніше через рік перевівся на заочку (ще півроку отримував халявну стипендію і не ходив в універ).
барабашов написав:Это ты наверно мимо проходных КоксоХима не проезжал никогда Мой район детства
А що там такого страшного? Я з 2017 по 2021 їздив через Коксохім майже кожного дня на роботу в КБ "Південне" працювати "Испытателем-электриком ракетных жидкостных двигателей и их агрегатов", яких зараз в України чомусь немає (і ракет). А на Западному лежав 2 рази в 4-й лікарні, якась там гопота особливо добра чи шо. На Парусі майже те саме. Дочитав до молотка, тепер все зрозумів. Зараз, мабуть, вже трохи не так, як тоді було.
Счастливый человек, я на следующий год уже в институт поступил. Фактически вы совок не застали и треш 90-х в несознательном возрасте прожили. С другой стороны, кому таки довелось это пережить, трудно хребет сломать. Это вам сейчас 32. По-доброму завидую.