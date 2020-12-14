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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10193101941019510196

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 05:17

  Richi написав:
  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Квартира, такой продукт, который в себя абсорбирует инфляцию, поэтому многие считают хорошей инвестицией. Но рынок цикличный и приходит такой момент, когда нужны деньги, а цены просели. Продать часть квартиры нельзя и приходится продавать всю квартиру за те деньги, которые покупатель готов заплатить.
В период неопределённости никто не хочет продавать и покупать т.к. все бояться прогадать (не только с ценой). Ближайшие пол года ситуация станет более понятная, т.к. те кто сможет зацепиться за границей уже для себя решит, что остаётся там и примет решение продавать свою квартиру в Украине, т.к. деньги нужны на первый взнос ипотеки, открытие бизнеса и пр. Предложение начнёт давить, а платежеспособному спросу взяться неоткуда. Те, кому деньги не сильно жмут, возьмут паузу т.к. продавать за дёшево не хочется и острой необходимости в деньгах нет. Но когда цены начнут лететь в низ, то и они подключаться т.к. возвращаться не будут, не решённые вопросы тяготят и хочется закрыть проблему, чтобы снять ``боль``.
Если недвижимость падает в цене, а сдача в аренду не перекрывает текущие ремонты, то даже самый блаженный придёт в себя после года такой инвестиции и начнёт думать как спасти деньги, а не приумножить.


По части заграницы.
Не знаю как в других странах, а по США
Ближайшие пол года ситуация станет более понятная, т.к. те кто сможет зацепиться за границей уже для себя решит, что остаётся там и примет решение продавать свою квартиру в Украине, т.к. деньги нужны на первый взнос ипотеки, открытие бизнеса и пр.

не работает.
Не дадут ипотеку тому кто привез бабки и ему тупо не хватает.
Когда-то такое было, но не сейчас.
Сейчас дают ипотеку при достаточном ДОХОДЕ, подтвержденным такс-ретерном за минимум 2 года. Еще нужен FICO score, кредитная история. Откуда это возьмется?
А если уж человек работает и достаточно зарабатывает, чтобы оправдать получение мортгиджа, то тем более ему не нужно продавать в Украине, потому как если уж он будет преквалифайд на мортгидж, то деньги из Украины ему погоду не сделают никак. Можно и под 5% дауна взять.
И еще, купить сразу по приезду - верх глупости. Разве что под аренду. Но особого смысла кроме как если быть уверенным, что цена будет расти.А куда ей расти, если ставка ФЕДа заоблачная и второй месяц на дворе рецессия. Тут как-бы до депрессии не доиграться.
И еще о "ценности" киевского бетона.
Серж купил мечту всей своей жизни за годовую зарплату ньюйоркера, относящююся к среднему уровню (нижней части его).
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 06:29

  reus написав:
  Damien написав:
  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому

ДА, я сам был удивлен, что люди покупают. Он говорит, что там семья копила деньги на новострой, но условия застройщик выставил неадекватные, плюс могут не достроить, поэтому выбрали вторичку. 200 дол. аренда. На сейчас 25л окупаемости, плюс война не понимаю смысла покупки.

Черговий доказ, що ринку київської "первинки" - капець.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 06:52

  reus написав:
  Damien написав:
  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому

ДА, я сам был удивлен, что люди покупают. Он говорит, что там семья копила деньги на новострой, но условия застройщик выставил неадекватные, плюс могут не достроить, поэтому выбрали вторичку. 200 дол. аренда. На сейчас 25л окупаемости, плюс война не понимаю смысла покупки.

Это как из истории: "Пошел за нарезным батоном за 25 грн, а купил бородинский хлеб за 40 грн".
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:17

  rjkz написав:Счастливый человек, я на следующий год уже в институт поступил.
Фактически вы совок не застали и треш 90-х в несознательном возрасте прожили.
С другой стороны, кому таки довелось это пережить, трудно хребет сломать.
Это вам сейчас 32. По-доброму завидую. :D

А чим зараз краще, такий же треш відбувається, навіть набагато гірше. І які зараз перспективи у чоловіка призивного віку в Україні? Запланував багато всього на цей рік - продаж квартири і переїзд, кардинальну зміну професії, дитину планували вже в цьому році - все коту під хвіст. Тому, немає чому заздрити, якщо чесно. Я в свої неповні 32 вже пережив 5 операцій і ні разу в житті не був на морі.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:29

  reus написав:
  Damien написав:
  reus написав:Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.

Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому

ДА, я сам был удивлен, что люди покупают. Он говорит, что там семья копила деньги на новострой, но условия застройщик выставил неадекватные, плюс могут не достроить, поэтому выбрали вторичку. 200 дол. аренда. На сейчас 25л окупаемости, плюс война не понимаю смысла покупки.


Может быть квартира возде работы, и дом на который давно глаз положили.
Квартира возле работы дорого стоит, только так могу обьяснить.
Под аренду за такой прас безумие.
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