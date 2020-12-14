rjkz написав:Ну в конце 80-х- начале 90-х и Киев был другим.
И драки район на район и цепи/ножи/заточенные велосипедные звезды.
И ментовские машины, которые боялись ночью на моей Татарке останавливаться.
И сосед по улице, у которого периодически пытались подсунуть взрывчатку в машину, в конце концов заморочился чтобы пригнать иномарку (регулярно это делал), которая была практически дохлой, но выглядела как почти новая (для нас тогда любая иномарка была как лимузин, помните?). Сам ее заминировал и когда кто-то опять полез....
Так что вся страна в треморе была.
Хорошее было время
Люди за базар отвечали
Не то что сейчас