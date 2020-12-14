Додано: Вів 09 сер, 2022 07:57

Хомякоид написав: Может быть квартира возде работы, и дом на который давно глаз положили.

Квартира возле работы дорого стоит, только так могу обьяснить.

Под аренду за такой прас безумие. Может быть квартира возде работы, и дом на который давно глаз положили.Квартира возле работы дорого стоит, только так могу обьяснить.Под аренду за такой прас безумие.

Вроде по его словам, брали для себя. Но все равно, на мой взгляд, сейчас покупать недвигу не время по многим причинам, разве что с большим дисконтом и то, я бы не рискнул. Вчера встретил знакомую риелторшу, которая продала мне за пару лет до войны мою квартиру. Спросил как дела, а она говорит, что у нее огромный список инвесторов, которые ей периодически звонят и мониторят цены, ждут низкой цены и готовы влезать в бетон. В шутку у нее спросил, когда я смогу откупить квартиру за полцены, которую она помогла продать, она ответила, что приходи через 3 месяца