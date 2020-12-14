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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:29
reus написав: Damien написав: reus написав:
Вести с полей. На прошлой неделе мой близкий приятель продал на ул. Ахматовой 15 мин. ходьбы до м. Осокорки 1к. монолитно-каркасный дом 2004 г. Ремонту 15 лет. За 1,5куе за метр. Лично видел договор купли продажи с ценой.
Минимум месяц будет теперь засыпать улыбаясь. Такое счастье дано не каждому
ДА, я сам был удивлен, что люди покупают. Он говорит, что там семья копила деньги на новострой, но условия застройщик выставил неадекватные, плюс могут не достроить, поэтому выбрали вторичку. 200 дол. аренда. На сейчас 25л окупаемости, плюс война не понимаю смысла покупки.
Может быть квартира возде работы, и дом на который давно глаз положили.
Квартира возле работы дорого стоит, только так могу обьяснить.
Под аренду за такой прас безумие.
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Хомякоид
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:55
BIGor написав: vitaliian написав:
загуглите сколько напечатали за полгода. И сколько еще напечатают. На складах деньги не лежат, оседают в карманах. Что глобально изменилось 24.02? Карманы поменялись.
Ну печатают, что дальше? До войны был курс 28, сейчас 41. 41 больше 28 и что? Все богаче стали?
а в какие это другие (довоенные) времена все становились богаче? печатают, потом деньги расходятся по карманам близким к власти, оттуда (через торговлю и сферу услуг) растекаются по остальной экономике. И что что 40, по вашему если курс будет 140 покупатели жн переедут жить под мост? Сколько девальваций уже пережили с 1999г. Не то чтобы это хорошо, но катастрофы не вижу. Обычная цикличность, меняются ценности => меняются цены. При любом курсе еда, жильё, медицина и топливо = базовые потребности. На это будут тратить, на чём то другом будут экономить. Откуда будут брать деньги я написал. Бюджетникам и силовикам платят из бюджета.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 09 сер, 2022 08:02, всього редагувалось 4 разів.
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vitaliian
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:57
Хомякоид написав:
Может быть квартира возде работы, и дом на который давно глаз положили.
Квартира возле работы дорого стоит, только так могу обьяснить.
Под аренду за такой прас безумие.
Вроде по его словам, брали для себя. Но все равно, на мой взгляд, сейчас покупать недвигу не время по многим причинам, разве что с большим дисконтом и то, я бы не рискнул. Вчера встретил знакомую риелторшу, которая продала мне за пару лет до войны мою квартиру. Спросил как дела, а она говорит, что у нее огромный список инвесторов, которые ей периодически звонят и мониторят цены, ждут низкой цены и готовы влезать в бетон. В шутку у нее спросил, когда я смогу откупить квартиру за полцены, которую она помогла продать, она ответила, что приходи через 3 месяца
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reus
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:05
reus написав:
приходи через 3 месяца
в отопительный сезон
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:49
Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?
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beee
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:54
rjkz написав:
Ну в конце 80-х- начале 90-х и Киев был другим.
И драки район на район и цепи/ножи/заточенные велосипедные звезды.
И ментовские машины, которые боялись ночью на моей Татарке останавливаться.
И сосед по улице, у которого периодически пытались подсунуть взрывчатку в машину, в конце концов заморочился чтобы пригнать иномарку (регулярно это делал), которая была практически дохлой, но выглядела как почти новая (для нас тогда любая иномарка была как лимузин, помните?). Сам ее заминировал и когда кто-то опять полез....
Так что вся страна в треморе была.
Хорошее было время
Люди за базар отвечали
Не то что сейчас
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:08
beee написав:
Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?
Ну да! Через 3 месяца откупите за полцены
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:21
reus написав: beee написав:
Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?
Ну да! Через 3 месяца откупите за полцены
Хороший бизнес план))
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beee
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:35
reus написав: beee написав:
Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?
Ну да! Через 3 месяца откупите за полцены
Через три роки, насправді.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:56
reus написав:
ДА, я сам был удивлен, что люди покупают. Он говорит, что там семья копила деньги на новострой, но условия застройщик выставил неадекватные, плюс могут не достроить, поэтому выбрали вторичку. 200 дол. аренда. На сейчас 25л окупаемости, плюс война не понимаю смысла покупки.
Что тут сказать ... Бывают случаи, которые объяснить невозможно. Приятелю вашему очень сильно повезло. Мало того, что ремонту 15 лет, так ещё и в условиях войны. Чистое везение с непонятными мотивами покупателей
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hume
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