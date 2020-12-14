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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10193101941019510196

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:05

  beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?

Да однозначно продавать. Если не ошибаюсь либо без лося, либо с небольшим лосем. По сегодняшним меркам отличное предложение. В славутиче-заречном большое предложение, которое с каждым днём будет выходить на рынок. Те, кто не смогут продать будут сдавать, так же как и вы. Так что я бы крепко задумался и, скорее всего, вышел в кэш
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:08

  Хомякоид написав: А чего это вас так резали ?
Экология местная ?

Вибачаюсь за офтоп. Та хто його знає що. Розписувати все не буду, але останній раз попав наприкінці минулого літа, коли як раз звільнився з роботи і мені одразу запропонували роботу енергетиком/інженером по експлуатації в ТЦ Delmar Mall + ще декілька об'єктів в центрі Дніпра. Після співбесіди через пару днів сказали, що беруть, та саме в цей час почалися нові проблеми зі здоров'ям. Довелося вибачатися і відмовлятися. Очухався аж до кінця року. Але, я коли звільнявся, планував йти вже в IT, хоча якби не підвело здоров'я, то спробував би.
  Хомякоид написав: У вас самый возраст что-бы эмигрировать.
Учите английский, руки ноги и вперед, я так понял професия у вас инженерная, оторвут с руками и ногами.

От я і думав йти в IT, бо вже на той час трохи вивчив англійську і планував спочатку тут набратися досвіду, рік-два, а потім вже робити релокейт з якимось бекграундом.
А зараз немає про що говорити, бо в найближчі роки звідси легально вже не виїдеш.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:27

  Faceless написав: Навіть по тій квартирі, що ви наводили - 50м2 з колгоспним несвіжим ремонтом, і 80+ к. І то ще не факт, що то справжня пропозиція. Ви дзвонили?

Я верю риелтору на слово :)
Я вижу пять предложений на Окипной 8 по цене 1350-1600, но ближе к 1350-1450. Все врать не могут. А человек вон пищит от Ахматовой за 1500 в 1,5км от метро
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:32

beee конечно!
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:36

  Voistov написав:Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.

Вы не торопитесь. В 2014 году то же самое было. Прежде всего в отделах продаж крутили дули и говорили, что их прелесть только в долларах по цене 2013, а за ними повторяли владельцы вторички. В 2015 все кардинально поменялось с точностью наоборот и палаючими авізо шмагали уже продаванов. + не было масштабной войны, деньги переселенцев поддержали КРЖН + не дали просесть аренде . В некоторой степени именно этот фактор подтолкнул чистильщиков обуви к масштабным закупкам под аренду.
hume
 
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