|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:05
beee написав:
Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?
Да однозначно продавать. Если не ошибаюсь либо без лося, либо с небольшим лосем. По сегодняшним меркам отличное предложение. В славутиче-заречном большое предложение, которое с каждым днём будет выходить на рынок. Те, кто не смогут продать будут сдавать, так же как и вы. Так что я бы крепко задумался и, скорее всего, вышел в кэш
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8669
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 1774 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:07
Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:08
Хомякоид написав:
А чего это вас так резали ?
Экология местная ?
Вибачаюсь за офтоп. Та хто його знає що. Розписувати все не буду, але останній раз попав наприкінці минулого літа, коли як раз звільнився з роботи і мені одразу запропонували роботу енергетиком/інженером по експлуатації в ТЦ Delmar Mall + ще декілька об'єктів в центрі Дніпра. Після співбесіди через пару днів сказали, що беруть, та саме в цей час почалися нові проблеми зі здоров'ям. Довелося вибачатися і відмовлятися. Очухався аж до кінця року. Але, я коли звільнявся, планував йти вже в IT, хоча якби не підвело здоров'я, то спробував би.
Хомякоид написав:
У вас самый возраст что-бы эмигрировать.
Учите английский, руки ноги и вперед, я так понял професия у вас инженерная, оторвут с руками и ногами.
От я і думав йти в IT, бо вже на той час трохи вивчив англійську і планував спочатку тут набратися досвіду, рік-два, а потім вже робити релокейт з якимось бекграундом.
А зараз немає про що говорити, бо в найближчі роки звідси легально вже не виїдеш.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2854
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3478 раз.
- Подякували: 5784 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:27
Faceless написав:
Навіть по тій квартирі, що ви наводили - 50м2 з колгоспним несвіжим ремонтом, і 80+ к. І то ще не факт, що то справжня пропозиція. Ви дзвонили?
Я верю риелтору на слово
Я вижу пять предложений на Окипной 8 по цене 1350-1600, но ближе к 1350-1450. Все врать не могут. А человек вон пищит от Ахматовой за 1500 в 1,5км от метро
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4904
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1223 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:32
beee конечно!
-
vikapavl
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 04.11.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:36
Voistov написав:
Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.
Вы не торопитесь. В 2014 году то же самое было. Прежде всего в отделах продаж крутили дули и говорили, что их прелесть только в долларах по цене 2013, а за ними повторяли владельцы вторички. В 2015 все кардинально поменялось с точностью наоборот и палаючими авізо шмагали уже продаванов. + не было масштабной войны, деньги переселенцев поддержали КРЖН + не дали просесть аренде . В некоторой степени именно этот фактор подтолкнул чистильщиков обуви к масштабным закупкам под аренду.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8669
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 1774 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22934
|10801866
|
Вів 09 сер, 2022 09:04
Frant
|
|1111
|4893309
|
|
|3
|3948
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|