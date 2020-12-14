Додано: Вів 09 сер, 2022 10:36

Voistov написав: Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали. Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.

Вы не торопитесь. В 2014 году то же самое было. Прежде всего в отделах продаж крутили дули и говорили, что их прелесть только в долларах по цене 2013, а за ними повторяли владельцы вторички. В 2015 все кардинально поменялось с точностью наоборот и палаючими авізо шмагали уже продаванов. + не было масштабной войны, деньги переселенцев поддержали КРЖН + не дали просесть аренде . В некоторой степени именно этот фактор подтолкнул чистильщиков обуви к масштабным закупкам под аренду.Ну а дальше по цепочке. Застройщики начали строить выше и больше. Сейчас с этого рынка будут выходить прежде всего те, кто оказался на нём случайно. А если начнётся паника и бегство можем увидеть и -50%. Не представляю как, например, можно выйти с условного ЖК Грейт на 5000+ квартир