Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил. Продавать?
Да однозначно продавать. Если не ошибаюсь либо без лося, либо с небольшим лосем. По сегодняшним меркам отличное предложение. В славутиче-заречном большое предложение, которое с каждым днём будет выходить на рынок. Те, кто не смогут продать будут сдавать, так же как и вы. Так что я бы крепко задумался и, скорее всего, вышел в кэш
Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.
Хомякоид написав: А чего это вас так резали ? Экология местная ?
Вибачаюсь за офтоп. Та хто його знає що. Розписувати все не буду, але останній раз попав наприкінці минулого літа, коли як раз звільнився з роботи і мені одразу запропонували роботу енергетиком/інженером по експлуатації в ТЦ Delmar Mall + ще декілька об'єктів в центрі Дніпра. Після співбесіди через пару днів сказали, що беруть, та саме в цей час почалися нові проблеми зі здоров'ям. Довелося вибачатися і відмовлятися. Очухався аж до кінця року. Але, я коли звільнявся, планував йти вже в IT, хоча якби не підвело здоров'я, то спробував би.
Хомякоид написав: У вас самый возраст что-бы эмигрировать. Учите английский, руки ноги и вперед, я так понял професия у вас инженерная, оторвут с руками и ногами.
От я і думав йти в IT, бо вже на той час трохи вивчив англійську і планував спочатку тут набратися досвіду, рік-два, а потім вже робити релокейт з якимось бекграундом. А зараз немає про що говорити, бо в найближчі роки звідси легально вже не виїдеш.
Voistov написав:Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.
Вы не торопитесь. В 2014 году то же самое было. Прежде всего в отделах продаж крутили дули и говорили, что их прелесть только в долларах по цене 2013, а за ними повторяли владельцы вторички. В 2015 все кардинально поменялось с точностью наоборот и палаючими авізо шмагали уже продаванов. + не было масштабной войны, деньги переселенцев поддержали КРЖН + не дали просесть аренде . В некоторой степени именно этот фактор подтолкнул чистильщиков обуви к масштабным закупкам под аренду.
Ну а дальше по цепочке. Застройщики начали строить выше и больше. Сейчас с этого рынка будут выходить прежде всего те, кто оказался на нём случайно. А если начнётся паника и бегство можем увидеть и -50%. Не представляю как, например, можно выйти с условного ЖК Грейт на 5000+ квартир
Востаннє редагувалось hume в Вів 09 сер, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Половина обьявлений с Окипной это Риверсайд. Хотя казалось, квартир там не много. Цены забавные, как будто пальцем в небо. Местами ремонт тоже интересный https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 33777.html Санузел как-то не тянет на 600к. Может, правда там марокканская плитка ручной работы...