Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Voistov написав:Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.
Я не видел ремонт, но по словам приятеля, квартира не убитая, вполне приличный ремонт. Но у каждого свое понимание приличного ремонта. И как для довоенного времени цена ок. Вопрос в другом, на мой взгляд, сейчас не время покупать. Да и еще интересный момент, по его словам, на его квартиру, были еще покупатели и расстроились, когда узнал, что он продал квартиру.
Ромасик написав:Половина обьявлений с Окипной это Риверсайд. Хотя казалось, квартир там не много. Цены забавные, как будто пальцем в небо. Местами ремонт тоже интересный https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 33777.html Санузел как-то не тянет на 600к. Может, правда там марокканская плитка ручной работы...
Есть такие люди, которым категорически запрещено делать ремонты. Их надо держать от этой темы максимально далеко. Те, кто делал ремонт в этой квартире - это как раз такие люди. Что блд это такое вообще?: http://depositfiles.com/files/gtosc7uj2
Ромасик написав:Половина обьявлений с Окипной это Риверсайд. Хотя казалось, квартир там не много. Цены забавные, как будто пальцем в небо. Местами ремонт тоже интересный https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 33777.html Санузел как-то не тянет на 600к. Может, правда там марокканская плитка ручной работы...
Есть такие люди, которым категорически запрещено делать ремонты. Их надо держать от этой темы максимально далеко. Те, кто делал ремонт в этой квартире - это как раз такие люди. Что блд это такое вообще?: http://depositfiles.com/files/gtosc7uj2