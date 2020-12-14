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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1019510196101971019810199>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:24

  Voistov написав:Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.

Я не видел ремонт, но по словам приятеля, квартира не убитая, вполне приличный ремонт. Но у каждого свое понимание приличного ремонта. И как для довоенного времени цена ок. Вопрос в другом, на мой взгляд, сейчас не время покупать. Да и еще интересный момент, по его словам, на его квартиру, были еще покупатели и расстроились, когда узнал, что он продал квартиру.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:28

  Ромасик написав:Половина обьявлений с Окипной это Риверсайд. Хотя казалось, квартир там не много. Цены забавные, как будто пальцем в небо.
Местами ремонт тоже интересный
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 33777.html
Санузел как-то не тянет на 600к. Может, правда там марокканская плитка ручной работы...

Есть такие люди, которым категорически запрещено делать ремонты. Их надо держать от этой темы максимально далеко. Те, кто делал ремонт в этой квартире - это как раз такие люди.
Что блд это такое вообще?: http://depositfiles.com/files/gtosc7uj2
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:42

  Ромасик написав:
  beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?

Сколько за метр?

Вы ставите "продавца" в тупик. Для ответа нужно знать точный метраж
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:42

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Половина обьявлений с Окипной это Риверсайд. Хотя казалось, квартир там не много. Цены забавные, как будто пальцем в небо.
Местами ремонт тоже интересный
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 33777.html
Санузел как-то не тянет на 600к. Может, правда там марокканская плитка ручной работы...

Есть такие люди, которым категорически запрещено делать ремонты. Их надо держать от этой темы максимально далеко. Те, кто делал ремонт в этой квартире - это как раз такие люди.
Что блд это такое вообще?: http://depositfiles.com/files/gtosc7uj2

Когда покажете Вашу прелесть?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:22

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Половина обьявлений с Окипной это Риверсайд. Хотя казалось, квартир там не много. Цены забавные, как будто пальцем в небо.
Местами ремонт тоже интересный
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 33777.html
Санузел как-то не тянет на 600к. Может, правда там марокканская плитка ручной работы...

Есть такие люди, которым категорически запрещено делать ремонты. Их надо держать от этой темы максимально далеко. Те, кто делал ремонт в этой квартире - это как раз такие люди.
Что блд это такое вообще?: http://depositfiles.com/files/gtosc7uj2

Когда покажете Вашу прелесть?

А что с нее толку? Она как "висит груша - нельзя скушать". Смотрю время от времени в камеру на прекрасную прихожую и грущу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:33

  airmax78 написав:Что блд это такое вообще?: http://depositfiles.com/files/gtosc7uj2

Я подумав, що то ґанок на ранчо в Техасі, а фотка випадково потрапила в оголошення. Таке буває у київських рієлторів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:38

  reus написав:
  Voistov написав:Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.

Я не видел ремонт, но по словам приятеля, квартира не убитая, вполне приличный ремонт. Но у каждого свое понимание приличного ремонта. И как для довоенного времени цена ок. Вопрос в другом, на мой взгляд, сейчас не время покупать. Да и еще интересный момент, по его словам, на его квартиру, были еще покупатели и расстроились, когда узнал, что он продал квартиру.

Не эта прелесть?
https://flatfy.ua/realty/392017696?utm_source=copy
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:40

  reus написав:
  Voistov написав:Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.

Я не видел ремонт, но по словам приятеля, квартира не убитая, вполне приличный ремонт. Но у каждого свое понимание приличного ремонта. И как для довоенного времени цена ок. Вопрос в другом, на мой взгляд, сейчас не время покупать. Да и еще интересный момент, по его словам, на его квартиру, были еще покупатели и расстроились, когда узнал, что он продал квартиру.


Сложный вопрос.
В апреле когда наскоками пару раз заезжал на выходных, было впечатление какого то сюра…
Пустые улицы, все закрытого, а ещё ветер сильный какие то пылевые вихри.
Реально какой постапокалипсис.
Но уже к началу лета Киев полностью ожил.
Похоже народ считает что если Украина и Киев не пал сразу то и не упадёт.
А кто его знает что будет дальше, вдруг не получится купить.
Я то пока выжидаю, непонятно какая зима будет. Куда тут рыпаться.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:50

  Ромасик написав:
  reus написав:
  Voistov написав:Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.

Я не видел ремонт, но по словам приятеля, квартира не убитая, вполне приличный ремонт. Но у каждого свое понимание приличного ремонта. И как для довоенного времени цена ок. Вопрос в другом, на мой взгляд, сейчас не время покупать. Да и еще интересный момент, по его словам, на его квартиру, были еще покупатели и расстроились, когда узнал, что он продал квартиру.

Не эта прелесть?
https://flatfy.ua/realty/392017696?utm_source=copy

Квартиру не видел. Не знаю, может что-то похожее.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:52

  Voistov написав:
  reus написав:
  Voistov написав:Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.

Я не видел ремонт, но по словам приятеля, квартира не убитая, вполне приличный ремонт. Но у каждого свое понимание приличного ремонта. И как для довоенного времени цена ок. Вопрос в другом, на мой взгляд, сейчас не время покупать. Да и еще интересный момент, по его словам, на его квартиру, были еще покупатели и расстроились, когда узнал, что он продал квартиру.


Сложный вопрос.
В апреле когда наскоками пару раз заезжал на выходных, было впечатление какого то сюра…
Пустые улицы, все закрытого, а ещё ветер сильный какие то пылевые вихри.
Реально какой постапокалипсис.
Но уже к началу лета Киев полностью ожил.
Похоже народ считает что если Украина и Киев не пал сразу то и не упадёт.
А кто его знает что будет дальше, вдруг не получится купить.
Я то пока выжидаю, непонятно какая зима будет. Куда тут рыпаться.

Никто не знает, что будет. Захват Киева маловероятен, а вот экономическая ситуация будет тяжелая.
reus
 
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