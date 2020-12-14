Додано: Вів 09 сер, 2022 12:40

reus написав: Voistov написав: Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали. Если 1.5 куе за метр и метраж 42м то в районе 63тыс квартира. Даже если ремонту 15 лет это не бабушкин ремонт. Такие цены. Мне интересна двушка, от 55 метров. В утеплённом монолите за 1.5к метр ничего более менее приличного не вижу на осокорах. В соседнем доме была двушка 83тыс, но уже не выставлена, возможно продали.

Я не видел ремонт, но по словам приятеля, квартира не убитая, вполне приличный ремонт. Но у каждого свое понимание приличного ремонта. И как для довоенного времени цена ок. Вопрос в другом, на мой взгляд, сейчас не время покупать. Да и еще интересный момент, по его словам, на его квартиру, были еще покупатели и расстроились, когда узнал, что он продал квартиру. Я не видел ремонт, но по словам приятеля, квартира не убитая, вполне приличный ремонт. Но у каждого свое понимание приличного ремонта. И как для довоенного времени цена ок. Вопрос в другом, на мой взгляд, сейчас не время покупать. Да и еще интересный момент, по его словам, на его квартиру, были еще покупатели и расстроились, когда узнал, что он продал квартиру.

Сложный вопрос.В апреле когда наскоками пару раз заезжал на выходных, было впечатление какого то сюра…Пустые улицы, все закрытого, а ещё ветер сильный какие то пылевые вихри.Реально какой постапокалипсис.Но уже к началу лета Киев полностью ожил.Похоже народ считает что если Украина и Киев не пал сразу то и не упадёт.А кто его знает что будет дальше, вдруг не получится купить.Я то пока выжидаю, непонятно какая зима будет. Куда тут рыпаться.