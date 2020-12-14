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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:12
rjkz написав:
И еще о "ценности" киевского бетона.
Серж купил мечту всей своей жизни за годовую зарплату ньюйоркера, относящююся к среднему уровню (нижней части его).
Тільки до податків, до витрат на оренду, житло і все таке.
Може бути, що в умовного Сержика із 100Кує в НЙ в рік, і 20К грн. в Києві на руках залишається відкласти в нікомунепотрібний на чорний день однаковий бублик від нуля.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:14
airmax78 написав: BIGor написав:
Когда покажете Вашу прелесть?
А что с нее толку? Она как "висит груша - нельзя скушать". Смотрю время от времени в камеру на прекрасную прихожую и грущу.
Понял, стыдно показывать. А как с продажей? Глухо?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:17
flyman написав: rjkz написав:
И еще о "ценности" киевского бетона.
Серж купил мечту всей своей жизни за годовую зарплату ньюйоркера, относящююся к среднему уровню (нижней части его).
Тільки до податків, до витрат на оренду, житло і все таке.
Може бути, що в умовного Сержика із 100Кує в НЙ в рік, і 20К грн. в Києві на руках залишається відкласти в нікомунепотрібний на чорний день однаковий бублик від нуля
.
Бублик не однаковий. В США це пенсія, рівні дороги, сильна армія.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:17
Striker написав: rjkz написав:
Счастливый человек, я на следующий год уже в институт поступил.
Фактически вы совок не застали и треш 90-х в несознательном возрасте прожили.
С другой стороны, кому таки довелось это пережить, трудно хребет сломать.
Это вам сейчас 32. По-доброму завидую.
А чим зараз краще, такий же треш відбувається, навіть набагато гірше. І які зараз перспективи у чоловіка призивного віку в Україні? Запланував багато всього на цей рік - продаж квартири і переїзд, кардинальну зміну професії, дитину планували вже в цьому році - все коту під хвіст. Тому, немає чому заздрити, якщо чесно. Я в свої неповні 32 вже пережив 5 операцій і ні разу в житті не був на морі.
Навряд чи треш.
Я тоді міг хіба чекати обіцяну Мішою Мєчєним квартиру до 2000 р кожній молодій сім"ї.
Зараз кавалірку в Києві можна було в ненапряг заробити за рік-два.
Про виїзд за кордон, хіба що в Болгарію тоді можна було.
А те що зелена влада піонерів займається поверненням бек ту ессесер, то хто доктор ностальгуючим 73%, яким "какая разніца"
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flyman
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:20
BIGor написав: flyman написав: rjkz написав:
И еще о "ценности" киевского бетона.
Серж купил мечту всей своей жизни за годовую зарплату ньюйоркера, относящююся к среднему уровню (нижней части его).
Тільки до податків, до витрат на оренду, житло і все таке.
Може бути, що в умовного Сержика із 100Кує в НЙ в рік, і 20К грн. в Києві на руках залишається відкласти в нікомунепотрібний на чорний день однаковий бублик від нуля
.
Бублик не однаковий. В США це пенсія, рівні дороги, сильна армія.
Дивлячись який США.
США він великий і різний. І туди ще тре попасти. А це в Польщу з"їздити по безвізу.
Але для цього є тема: https://forum.finance.ua/topic248534.html
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flyman
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:23
Voistov написав:
Но уже к началу лета Киев полностью ожил.
Ни к началу лета ни сейчас. Много рагулей, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.
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Ромасик
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:23
vitaliian написав: BIGor написав: vitaliian написав:
загуглите сколько напечатали за полгода. И сколько еще напечатают. На складах деньги не лежат, оседают в карманах. Что глобально изменилось 24.02? Карманы поменялись.
Ну печатают, что дальше? До войны был курс 28, сейчас 41. 41 больше 28 и что? Все богаче стали?
а в какие это другие (довоенные) времена все становились богаче? печатают, потом деньги расходятся по карманам близким к власти, оттуда (через торговлю и сферу услуг) растекаются по остальной экономике. И что что 40, по вашему если курс будет 140 покупатели жн переедут жить под мост? Сколько девальваций уже пережили с 1999г. Не то чтобы это хорошо, но катастрофы не вижу. Обычная цикличность, меняются ценности => меняются цены. При любом курсе еда, жильё, медицина и топливо = базовые потребности. На это будут тратить, на чём то другом будут экономить. Откуда будут брать деньги я написал. Бюджетникам и силовикам платят из бюджета.
Інфляція погана тим, що спалює збереження.
А збереження - це основа інвестування.
Що і бачим в результаті - нема інвестицій - деградація і занепад.
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flyman
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:25
beee написав:
Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?
А що далі?
Для чого тобі 175 кує?
Емігрувати до rjkz?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:27
Damien написав: Ромасик написав: beee написав:
Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?
Сколько за метр?
Вы ставите "продавца" в тупик. Для ответа нужно знать точный метраж
Наxyu давно посылали? Продемонстрировать?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:30
flyman написав: beee написав:
Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?
А що далі?
Для чого тобі 175 кує?
Емігрувати до rjkz?
В этом и вопрос.
У знакомого 50куе из квартиры вынесли днём.
Так хоть аренда капает.
Кому мы там нужны? Все домой хотят.
175куе это без Lose- себестоимость
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