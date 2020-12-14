2500$
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:38
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:40
Сочувствую по поводу здоровья, надеюсь не критичное что-то.
Я не завистливый человек совсем.
Но быть 32 (если здоров) - это не плохо.
Возраст - это то, что от нас совсем не зависит и чего не купишь ни за какие деньги.
Финансовые вопросы - это зависит только от вас. На что вы готовы решиться.
Ничего невозможноного нет. Стать моложе не может никто. Стараться сохранить здоровье с возрастом - тоже возможно.
Ну а что ждет мир - кто его знает? Может фюррер уже нажимает на красную кнопку?
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