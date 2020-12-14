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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10196101971019810199

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:38

  hume написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Мне за славутич предлагают 175куе. Там, где арендаторв пустил.
Продавать?

Сколько за метр?

:mrgreen: без палева

2500$
beee
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:40

  Striker написав:
  rjkz написав:Счастливый человек, я на следующий год уже в институт поступил.
Фактически вы совок не застали и треш 90-х в несознательном возрасте прожили.
С другой стороны, кому таки довелось это пережить, трудно хребет сломать.
Это вам сейчас 32. По-доброму завидую. :D

А чим зараз краще, такий же треш відбувається, навіть набагато гірше. І які зараз перспективи у чоловіка призивного віку в Україні? Запланував багато всього на цей рік - продаж квартири і переїзд, кардинальну зміну професії, дитину планували вже в цьому році - все коту під хвіст. Тому, немає чому заздрити, якщо чесно. Я в свої неповні 32 вже пережив 5 операцій і ні разу в житті не був на морі.


Сочувствую по поводу здоровья, надеюсь не критичное что-то.
Я не завистливый человек совсем.
Но быть 32 (если здоров) - это не плохо.
Возраст - это то, что от нас совсем не зависит и чего не купишь ни за какие деньги.
Финансовые вопросы - это зависит только от вас. На что вы готовы решиться.
Ничего невозможноного нет. Стать моложе не может никто. Стараться сохранить здоровье с возрастом - тоже возможно.
Ну а что ждет мир - кто его знает? Может фюррер уже нажимает на красную кнопку?
rjkz
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