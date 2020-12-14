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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10196101971019810199

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 107
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
21%
22
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:40

  Striker написав:
  rjkz написав:Счастливый человек, я на следующий год уже в институт поступил.
Фактически вы совок не застали и треш 90-х в несознательном возрасте прожили.
С другой стороны, кому таки довелось это пережить, трудно хребет сломать.
Это вам сейчас 32. По-доброму завидую. :D

А чим зараз краще, такий же треш відбувається, навіть набагато гірше. І які зараз перспективи у чоловіка призивного віку в Україні? Запланував багато всього на цей рік - продаж квартири і переїзд, кардинальну зміну професії, дитину планували вже в цьому році - все коту під хвіст. Тому, немає чому заздрити, якщо чесно. Я в свої неповні 32 вже пережив 5 операцій і ні разу в житті не був на морі.


Сочувствую по поводу здоровья, надеюсь не критичное что-то.
Я не завистливый человек совсем.
Но быть 32 (если здоров) - это не плохо.
Возраст - это то, что от нас совсем не зависит и чего не купишь ни за какие деньги.
Финансовые вопросы - это зависит только от вас. На что вы готовы решиться.
Ничего невозможноного нет. Стать моложе не может никто. Стараться сохранить здоровье с возрастом - тоже возможно.
Ну а что ждет мир - кто его знает? Может фюррер уже нажимает на красную кнопку?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:13

  Ромасик написав:
  Voistov написав:Но уже к началу лета Киев полностью ожил.

Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.

недавно был возле Варшавского, ретровиль открыт, парковка перед ним пустая, авто ~30-40% от довоенного количества. ОТ ходит реже чем до войны, и почти пустой ( 5-7 человек не более). Ларьки на остановке не работают.

Вряд ли Киев сильно ожил. Помню в довоенное время метро на отрезке с Академа до Святошина или Лесная - Дарница вагоны забивались полностью. По Фрунзе пробка была всё время, сейчас её нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:29

  Ромасик написав:
  Voistov написав:Но уже к началу лета Киев полностью ожил.

Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.


Сам я в Києві відносно давно не був, але транспорт з початку літа ходить вже за довоєнними графіками, це ж легко перевірити по https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes
основні тролейбуси типу 18 взагалі раз на 5-6 хвилин.
Метро теж десь 4-5 хв у години пік, і вагони забиті, начебто в 2-3 хв інтервалів поки що немає, але це питання часу.
За словами Кличка, вже 80-90% населення від стандарту у місті, наскільки пам'ятаю.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:01

  zerocool написав:
  Ромасик написав:
  Voistov написав:Но уже к началу лета Киев полностью ожил.

Ни к началу лета ни сейчас. Много, конечно вернулось, но метро ездит раз в 10 минут, наземный транспорт в будние и выходные дни по одному графику, т.е. раз в пол часа.


Сам я в Києві відносно давно не був, але транспорт з початку літа ходить вже за довоєнними графіками, це ж легко перевірити по https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes
основні тролейбуси типу 18 взагалі раз на 5-6 хвилин.
Метро теж десь 4-5 хв у години пік, і вагони забиті, начебто в 2-3 хв інтервалів поки що немає, але це питання часу.
За словами Кличка, вже 80-90% населення від стандарту у місті, наскільки пам'ятаю.

Интересно, кто Кличку верит?
Что ему написали, то зицпредседатель и прочитал.
Вы еще скажите, что Виталя всерьез занимается проблемами Киева))).
Это же надо в традиционный период отпусков заявить, что в Киев вернулось 80-90% жителей. При том, что еще и пляжи закрыты. Да блин, на лето из города обычно процентов тридцать выезжало. Но твою же мать, вот именно сейчас, все дружно не выехали и засели в столице.
А интервал метро стал при этом в два раза длиннее, угу. Но тут одно из двух: либо Виталя с цифрами лукавит, либо лучший мэр, пользуясь случаем, преднамеренно забил толстый болт на общественный транспорт Киева.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:41

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Когда покажете Вашу прелесть?

А что с нее толку? Она как "висит груша - нельзя скушать". Смотрю время от времени в камеру на прекрасную прихожую и грущу.

Понял, стыдно показывать. А как с продажей? Глухо?

Ну пусть так. Какой продажей? Как я ее оформлю? У венского нотариуса? Как квартиру освобожу? Все сложно. Пусть стоит мой памятник деньгам - настаивается как хороший коньяк.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:50

  antey1969 написав:, либо лучший мэр, пользуясь случаем, преднамеренно забил толстый болт на общественный транспорт Киева.

Лучший конечно забил, но нет апокаплисаа транспорта. В 2008 был, когда на Левобережке заталкиватели в вагоны стояли
С тех пор кржн в долярах только вниз
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На въезде в Киев с улицы Богатырской делают дом пострадавший от обстрелов. Вроде на Озёрной. Так же видел строй технику на Данилишина, возле Смарт Плазы. Если не ошибаюсь был прилет сбитой рокеты. В общем власть может отреагировать на разрушения, только как будут обстоять дела в случае когда разрушены более двух домов
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:16

  beee написав:
  hume написав:
  Ромасик написав:Сколько за метр?

:mrgreen: без палева

2500$

1500?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:19

  airmax78 написав:Ну пусть так. Какой продажей? Как я ее оформлю? У венского нотариуса? Как квартиру освобожу? Все сложно. Пусть стоит мой памятник деньгам - настаивается как хороший коньяк.

Через 15 лет вскорют консерву, посмотрят на "евроремонт"...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:41

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Ну пусть так. Какой продажей? Как я ее оформлю? У венского нотариуса? Как квартиру освобожу? Все сложно. Пусть стоит мой памятник деньгам - настаивается как хороший коньяк.

Через 15 лет вскорют консерву, посмотрят на "евроремонт"...

Распечатаем коньяк в честь нашей победы. Скоро.
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